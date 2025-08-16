xs
แก๊งคอลเซ็นเตอร์เดือดจัด! หลังเหยื่อรู้ทัน ด่า “ฮุน เซน” ทำหัวร้อนส่งสติกเกอร์รัวๆ ก่อนเงียบหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หนุ่มโพสต์เตือนภัยเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ส่งข้อความชวนคุยเจ้าตัวรู้ทัน ด่า “ฮุน เซน” อดีตผู้นำประเทศกัมพูชา ตอบโต้กันเดือดจัดก่อนจะตัดบทและเงียบหายไป

วันนี้ (16 ส.ค.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเตือนภัยหลังมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาดี รูปโปรไฟล์ดูน่าเชื่อถือ ส่งข้อความพูดคุย ผู้โพสต์รู้ทันจึงมีการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด จากนั้นเจ้าของโพสต์ได้ด่าไปถึงฮุน เซน อดีตผู้นำประเทศกัมพูชา ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์แสดงอาการหัวร้อนอย่างเห็นได้ชัดด้วยการส่งสติกเกอร์รัว ๆ ก่อนจะตัดบทและเงียบหายไป

โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ทำทักมาหาช่างเฟอร์นิเจอร์ รูป โปรไฟล์ ชัดเจน ผมขายประกันครับ
เถียงไปเถียงมา (ยาวกว่านี้ แต่คำหยาบ) พอเราเริ่มรำคาญมันบอกยอมแพ้แล้วเหรอ

พอด่าไอ้ฮุนเซนเท่านั้นแหละ เหมือนแทงใจดำ มันฟลัชสติ๊กเกอร์รัวๆ แล้วถอยไปเลย

เหตุการณ์แบบนี้บ่งบอกอะไร

1.สแกมเมอร์ฝั่งเขมรมันกลับมาแล้ว

2.มุกใหม่ๆมาตลอด เราต้องมีสติ เอ๊ะ ! อย่าไว้ใจอะไรง่ายๆ

3.รูปผู้หญิงหน้าตาดีๆ เป็นของปลอม ไม่มีคนดีๆทักหาใคนก่อนง่ายๆ เราต้องมีสติ

4.อย่าคุยกับใครง่ายๆ ที่ผมคุยเพราะรู้อยู่ว่าเป็นพวกมิจ แต่ต้องการรู้ว่าพวกมันจะมาไม้ไหน

5.หวังว่านี่จะเป็นวิทยาทานให้ทุกคน

6.รัฐก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรกับการปราบปราม ที่ผ่านมาที่ยิงกัน ยิ่งตอกย้ำว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว พอดีลลงตัว ก็กลับมาเหมือนเดิม

7.ถ้าไม่ชัวร์ว่าคนที่ทักมาเป็นใคร “คำว่าไอ้เหี้ยฮุนเซน ด่าไอ้เวรนี้เยอะๆ” มันอาจจะถอยไปเอง









