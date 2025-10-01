ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ยันข่าวลือพบระเบิดใหม่ในพื้นที่ก่อสร้างถนนเลียบชายแดนไม่เป็นความจริง

จันทบุรี- ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี(คนใหม่) ลงพื้นที่ชายแดนบ้านผักกาด ทันทีหลังเสร็จพิธีรับมอบตำแหน่งจาก ผบ.คนก่อน ตรวจสอบข้อเท็จจริงข่าวลือพบระเบิดใหม่ในพื้นที่ก่อสร้างถนน 15 กม.ยันแค่เพียงชิ้นส่วนระเบิดตกค้าง ไม่ใช่ของใหม่ ไม่อันตราย
จากกรณีที่มีข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่ามีการพบระเบิดใหม่ถูกนำมาฝั่งในพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณชายแดนบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ร่วมระยะทาง 15 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่รูป ก.ไปยังพื้นที่รูปตัว U
ที่ขณะนี้มีคืบหน้ากว่า 90% และเหลือเพียง 4 กิโลเมตรสุดท้าย จนสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานนั้น
ล่าสุดในวันนี้ ( 1 ต.ค.) นาวาเอก ปรัชญา หาญเทียม ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี คนใหม่ ที่บริเวณฐานเนินผี บ้านผักกาด ต.คลองใหญ่ อ โป่งน้ำร้อน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบแนวชายแดนไทย–กัมพูชาในทันที เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกระแสข่าวลือที่เกิดขึ้น
โดยพบว่าเป็นเพียงชิ้นส่วนระเบิดชนิดสังหารบุคคลเก่า ที่ตกค้างมานานแล้ว และไม่มีอันตรายใด ๆ
“ ขอยืนยันว่าไม่มีการพบระเบิดใหม่ในพื้นที่ก่อสร้างถนนเลียบชายแดนบ้านผักกาด ตามที่มีข่าวในโซเชียล และขอย้ำว่าหน่วยงานทหาร ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจสร้างถนนระยะทาง 15 กิโลเมตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จสร้างความปลอดภัย ความมั่นคง และความมั่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยบริเวณแนวชายแดน" นาวาเอก ปรัชญา กล่าว