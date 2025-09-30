โคราชเร่งช่วยเหลือปชช.รังกาใหญ่ พิมาย น้ำป่าทะลักท่วมอ่วม บ้านพังถล่ม-ไร่นาจมสูญกว่าพันไร่

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- โคราชเร่งช่วยเหลือประชาชนตำบลรังกาใหญ่ อ.พิมาย ถูกน้ำป่าทะลักท่วมอ่วม พัดบ้านพังเสียหาย 3 หลัง ถนนในหมู่บ้านขาด 5 เส้นทาง ไร่นาพืชสวนจมเสียหาย กว่า 1,000 ไร่
วันนี้ ( 30 ก.ย.68) นางยลลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับ นายนิกร โสมกลาง ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย นายสาทิช บวชสันเทียะ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและ นายพงษ์พันธ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ. อ.พิมาย เขต2 มอบถุงยังชีพและไข่ไก่พร้อมเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับประชาชน จำนวน 120 ราย ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านตะปัน หมู่ที่ 5 และศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองน้ำกิน หมู่ที่ 6 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
จากนั้นคณะของนายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำพัดพังเสียหาย จำนวน 3 หลัง และ ถนนในหมู่บ้านขาดจำนวน 5 เส้นทาง และอีก 1เส้นทางในหมู่บ้านความเสียหาย ยาว 15 เมตร กว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร ไร่นาพืชสวนได้รับความเสียหาย กว่า1,000 ไร่ พร้อมกับเตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายต่อไป
นางฉลวย มุ้งครอบกลาง อายุ 58 ปี และ นายอุดร หงส์โต อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่.6 บ้านหนองน้ำกิน ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สองผัวเมียภรรยา เล่าว่า หลังได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำไหลหลากเข้ามาในหมู่บ้าน ผ่านบ้านเรือนของตน น้ำไหลเชี่ยวและแรงมากตั้งแต่เกิดมากว่า 40 ปี ยังไม่เคยพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน ตนอยู่ในบ้านมี 3 คนได้รีบหาทางหนีออกจากบ้าน ไม่ได้เอาสิ่งของทรัพย์สินอะไรออกมาเอาตัวเองและสามีหลาน 1 คนให้ปลอดภัยไว้ก่อน บ้านตนเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพังเสียหายทั้งหลัง รอหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือบอกว่าจะมาสร้างบ้านให้ใหม่ ช่วงนี้ไปอาศัยอยู่กับบ้านญาติไปก่อน นางฉลวยฯเจ้าของบ้านกล่าวทั้งน้ำตา