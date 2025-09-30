พายุบัวลอยถล่มแม่สะเรียงหนัก น้ำป่าทะลัก-น้ำยวมล้น แถมน้ำเซาะ/ดินไหลตัดเส้นทางชายแดนห้วยผึ้งแล้ว

แม่ฮ่องสอน – พายุบัวลอยแผลงฤทธิ์..ฝนถล่มแม่สะเรียง เจอทั้งน้ำป่าหลากทะลัก-น้ำยวม เอ่อล้นท่วมหลายหมู่บ้าน สะพาน/เส้นทางถูกตัดขาด “ตำบลแม่คง-ตำบลบ้านกาด” สาหัส ขณะที่ถนนเชื่อมจุดผ่อนปรนฯบ้านห้วยผึ้ง-เมียนมา เจอทั้งดินไหล/น้ำเซาะ ผ่านไม่ได้
ตั้งแต่เช้าวันนี้ (30 ก.ย.) นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และองค์กรปกครองในพื้นที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าและน้ำแม่ยวม ที่เอ่อท่วมส่งผลกระทบต่อ พื้นที่การเกษตร บ้านเรือนราษฎร รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ อาทิ สะพาน และสถานที่ราชการ ได้รับความเสียหายหลายหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีบางหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้
ทั้งนี้อำเภอแม่สะเรียง ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พร้อมประสานกำลัง ทหาร ตำรวจ และหน่วยราชการทุกภาคส่วน เข้าสนับสนุน โดยเน้นการดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นลำดับแรก
โดยเฉพาะตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่คง ที่มีบ้านเรือนเสียหายหนัก ชาวบ้านบางส่วนติดค้างอยู่ในบ้าน ทรัพย์สินลอยหายไปกับน้ำอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางและสะพานถูกตัดขาดด้วย
ส่วนในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นพบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักในตำบลห้วยผา โดยเฉพาะเส้นทางไปยังช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง เจอทั้งดินไหลปิดเส้นทาง น้ำหลากกัดเซาะถนนหลายแห่ง จนไม่สามารถใช้การได้ ในขณะนี้ต้องระดมเครื่องจักรเข้าแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน แต่พบปัญหาจากฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องจากคืนที่ผ่านมา