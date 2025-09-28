ภูมิใจไทยคว้าชัยเขต5ศรีษะเกษตามคาด ทิ้งห่างเพื่อไทยกว่า 8,000 แต้ม

ศรีสะเกษ- “ภูมิใจไทย”คว้าชัยเลือกตั้งซ่อม ศรีสะเกษ เขต5 “จินต์วรรณ ไตรสรณกุล” เบอร์2 ได้ 40,000 กว่าคะแนะ ทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยกว่า 8,000 คะแนน
บรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเฮฉลองชัย หลังจาก น.ส.จินต์วรรณ ไตรสรณกุล หรือ “อีฟ” ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย กวาดคะแนนนำห่างคู่แข่งจากพรรคเพื่อไทยอย่างไม่เป็นทางการ
เมื่อเวลา 19.30 น. ผลคะแนนเบื้องต้นปรากฏว่า น.ส.จินต์วรรณ ได้ 26,355 คะแนน ขณะที่ น.ส.ภูริกา สมหมาย หรือ “กุ้ง” ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 20,347 คะแนน ห่างกัน 6,008 คะแนน ก่อนที่เวลา 19.50 น. ผลนับคะแนนล่าสุด น.ส.จินต์วรรณโกยเพิ่มเป็น 37,561 คะแนน ส่วน น.ส.ภูริกา ได้ 29,277 คะแนน ช่องว่างขยายเป็น 8,284 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดราว 47,000 คน
ที่ทำการพรรคฯ มีแกนนำสำคัญร่วมฉลองชัย ไม่ว่าจะเป็น น.ส.ไตรศุรี ไตรสรณกุล (กวาง) เลขาธิการรัฐมนตรี, นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ, นายธีระ ไตรสรณกุล อดีตผู้สมัคร ส.ส. และบิดา–มารดาของผู้ชนะเลือกตั้ง โดยในบางช่วงบรรยากาศอบอุ่นถึงขั้นมีการกอดและหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปีติ
หลังทราบผลไม่เป็นทางการ น.ส.จินต์วรรณ ได้นำพวงมาลัยมากราบพ่อแม่ พร้อมกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวศรีสะเกษ เขต 5 ที่มอบความไว้วางใจ “วันนี้เราเห็นชัยชนะของเรา คือความร่วมมือของพี่น้องศรีสะเกษ เขต 5 ที่ส่งสัญญาณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมือง”
เธอกล่าวต่อว่า ปัจจัยแห่งชัยชนะเกิดจากหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารจัดการปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชาที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนมองว่าเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลเดิม เพราะพื้นที่ศรีสะเกษเคยเป็นจุดที่ต้องอพยพ แต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแล อีกทั้งการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เข้าถึงประชาชนได้จริง
“สิ่งที่ต้องทำทันทีคือการเตรียมหาข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดน และแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ จะทำให้ดีที่สุด ให้ประชาชนเห็นความจริงใจ” น.ส.จินต์วรรณย้ำ
ขณะที่บรรยากาศฝั่งพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างเงียบเหงา โดย น.ส.ภูริกา ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ แต่แจ้งว่าจะทำการแถลงผ่านเพจพรรคเพื่อไทยอีกครั้ง