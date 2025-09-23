วิจารณ์สนั่น! รีสอร์ตยังเกลื่อน “ผาหัวสิงห์-ทับเบิกเพชรบูรณ์” คนแห่ชมวิวแต่ห่วงกระทบภูมิทัศน์-สภาพแวดล้อม

เพชรบูรณ์ - แตะเมื่อไหร่เป็นกระแสวิจารณ์สนั่นเมื่อนั้น..รีสอร์ต-สิ่งปลูกสร้าง “ผาหัวสิงห์-ภูทับเบิก” จุดชมวิวทะเลหมอกแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตเพชรบูรณ์ คนห่วงกระทบสภาพแวดล้อม-ภูมิทัศน์ระยะยาว
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังมีการนำภาพมุมสูงแสดงให้เห็นการพัฒนารีสอร์ตและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากบนพื้นที่หัวสิงห์-ทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดนิยมของนักท่องเที่ยว โพสต์เผยแพร่ผ่านเพจ “ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์”
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นบ้านพักและรีสอร์ตเรียงรายติดริมหน้าผา พร้อมถนนคอนกรีตตัดผ่านกลางพื้นที่ ท่ามกลางทะเลหมอกที่ปกคลุมสวยงาม แต่ก็สร้างความกังวลแก่หลายฝ่ายถึงผลกระทบต่อทัศนียภาพ สภาพแวดล้อม ความมั่นคงของพื้นที่ดิน
หลังโพสต์ถูกเผยแพร่มีชาวเน็ตผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลาย เช่น "เห็นแก่เงิน ก็แบบนี้แหละ, เงิน..มันปิดหูปิดตา...ขอให้มันบอดยันลูกหลานเน้อ.." บ้างแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาการจัดการพื้นที่ว่า "พื้นที่ ภบท.5 ใช้ผิดวัตถุประสงค์ แต่ทำไมยังมีสภาพแบบนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบทำอะไรกัน ป่าไม้ อุทยาน งงมากค่ะ การดำเนินงานของรัฐมันใช้เวลามากขนาดนั้นเลยเหรอคะ จนเขาสร้างเสร็จ"
นักท่องเที่ยวที่ได้ชมภาพหลายคนต่างยอมรับว่าสวยงาม แต่ก็เรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและภูมิทัศน์ในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะมีมาตรการตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร โดยพื้นที่ภูทับเบิกเคยถูกตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตมาแล้ว เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนและพื้นที่ของรัฐ ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถครอบครองหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อธุรกิจได้