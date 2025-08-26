ตร.จันทบุรี เดินหน้าต่อเนื่องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นทุเรียนในพื้นที่บุกรุกป่าสงวนป่าตกพรม

จันทบุรี –เดินหน้าต่อเนื่อง ตำรวจจันทบุรี ร่วมเจ้าหน้าที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นทุเรียนในพื้นที่บุกรุกป่าสงวนป่าตกพรม
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (25 ส.ค. 68) พ.ต.อ.ธาราเทพ ตูพานิช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตกพรม และเจ้าหน้าที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร ลงพื้นที่ ม. 3 ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและต้นทุเรียนภายในสวนขณิษฐา ซึ่งเป็น 1 ในส่วนของแปลงที่ถูกแจ้งความดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรม เมื่อ 2 เดือนก่อน
โดยมี นายเพลิง อายุ 45 ปี เป็นตัวแทนเจ้าของสวนขณิษฐา ที่ออกมาให้ข้อมูลว่ากับเจ้าหน้าที่ว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ทำกินสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า และได้เริ่มต้นจากการปลูกยางพารา ก่อนจะขออนุญาตออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. จากนั้นจึงได้ทำการปลูกทุเรียนหมอนทอง จำนวน 173 ต้น รวมพื้นที่ประมาณ 5–6 ไร่ โดยหวังที่จะพัฒนาให้เป็นสวนเกษตรสำหรับรองรับการท่องเที่ยว
แต่เมื่อมีการสำรวจพื้นที่ พบว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนจึงถูกยึดคืน และเจ้าของสวนยินยอมให้เข้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอนแม้จะลงทุนไปแล้วจำนวนหลายล้านบาทก็ตาม
อย่างไรก็ตาม พ.ต.อ.ธาราเทพ ตูพานิช ยืนยันว่าการรื้อถอนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสวนเป็นอย่าง ถือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ไม่ต้องเสียเวลาฟ้องร้อง ซึ่งกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าตกพรม ยังมีอีกกว่า 80 แปลงที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะครบกำหนดในสิ้นเดือนส.ค.2568 เจ้าหน้าที่จึงจะเร่งลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการต่อไป โดยขอเน้นย้ำว่า “ป่าไม้เป็นสิ่งสำคัญ หากเราดูแลป่า ป่าก็จะดูแลเรา ให้ทั้งน้ำ ความสมดุล และชีวิต”