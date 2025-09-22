“ผบ.ทบ.”ร่วมงานสถาปนา “ทภ.2” 77 ปี อุทิศบุญกุศลให้ทหาร-ปชช.เสียชีวิต“แม่ทัพกุ้ง”ยันพร้อมรับมือชายแดนลามเดือด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “ผบ.ทบ.” ร่วมงานสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบ 77 ปี อุทิศบุญกุศลให้กับทหารและประชาชนที่เสียชีวิต ขณะแม่ทัพภาคที่ 2 ย้ำพร้อมรับมือหากสถานการณ์ชายแดนด้านกองทัพภาคที่ 1 บานปลายรุกลาม มายังพื้นที่ชายแดนด้าน กองทัพภาคที่ 2
วันนี้ (22 ก.ย.68) ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับเหล่าทหารของทัพภาคที่ 2 ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับใช้โอกาสนี้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเหล่าทหารกล้าที่เสียสละปกป้องอธิปไตยของไทยและประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวไทยที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 77 โดยมีทหารในสังกัดกองทัพภาคที่ 2 ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย อาทิ มูลนิธิกันจอมพลังโดยคุณหมิว ลลิตา ภรรยากัน จอมพลัง และ คุณแทค ภรัณยู เข้าร่วมพิธีอีกด้วย
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า วันนี้ได้จัดงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบ 77 ปี และต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหารบกและแขกผู้มีเกียรติทุกคนที่มาร่วมงาน และได้ใช้โอกาสนี้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทหารที่เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาและในอดีต ซึ่งเป็นพิธีที่จัดเป็นประจำทุกปี และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้เกียรติอวยพรวันเกิดให้ตนทั้งในโซเชียลมีเดียและที่อวยพรโดยตรง และถือว่าเป็นปีสุดท้ายของการรับราชการและหลังจากนี้จะใช้ชีวิตที่มีอยู่นั้นทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติเหมือนเดิมเท่าที่ทำได้
ผู้สื่อข่าวได้ถามแม่ทัพภาคที่ 2 ว่า ได้มีการให้ไฟเขียวในการจัดการปัญหาชายแดนหรือมีการกำชับอะไรหรือไม่ ทางแม่ทัพภาคที่ 2 บอกว่า ทางนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันกับทหารคือเอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง และต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่มีความชัดเจน และเราก็พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยอยู่แล้วและก็จะทำให้ดีและเต็มที่ที่สุด
ส่วนสถานการณ์ในพื้นความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่มีกำหนดจะผลักดันในวันที่ 10 ตุลาคม นั้นคงต้องเป็นหน้าที่กองทัพภาคที่ 1 ในการวางแผนร่วมกับทางรัฐบาลว่าจะมีวิธีการอย่างไรเพราะฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการ แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นแผ่นดินไทยก็ต้องเอาคืน
ส่วนปัญหาดังกล่าวจะบานปลายมายังพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 นั้นไม่เป็นกังวลเพราะได้เตรียมตัวไว้อยู่แล้วถ้าปัญหาดังกล่าวรุกลามมาก็พร้อมที่จะเผชิญทันที และขอให้กำลังใจ แม่ทัพภาคที่ 1 ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ลุล่วง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าว