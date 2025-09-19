"กัน จอมพลัง" เสนอไทยปักรั้วล้ำลำน้ำ กดดันกัมพูชาแก้ปัญหาชายแดน หลัง รมว. กลาโหมห่วง "เสียเปรียบ"

"กัน จอมพลัง" สวนท่าทีนุ่มนวลของ รมว.กลาโหม ปมสร้างรั้วชายแดนสระแก้ว แนะไทยเลิกยอมถอย แล้วใช้ไม้แข็ง "ปักรั้วล้ำแม่น้ำ" เข้าไปเลย เพื่อกดดันกัมพูชาให้รู้ว่าถึงเวลาต้องหาทางออกร่วมกัน
จากกรณี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างรั้วชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วว่า ขณะนี้มีความเห็นสองด้าน เนื่องจากในบางจุดมีคลองคั่นอยู่ตรงกลาง ทำให้เขตแดนอยู่กลางคลอง ถ้าเราสร้างรั้วขึ้นมาอยู่บนตลิ่ง จะมีความเห็นเป็นสองทาง ทางฝ่ายที่อยากให้สร้าง ต้องการมีไว้เพื่อป้องกันอาชญากรรม ขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยจะบอกว่า เราจะเสียสภาพการครอบครองระหว่างกลางคลองขึ้นมาได้ ตนจึงได้ให้ไปหารือในรายละเอียดอีกครั้ง ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (19 ก.ย.) "กันจอมพลัง" ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว พร้อมเสนอให้ไทยใช้วิธีที่เด็ดขาดด้วยการ "ปักรั้วล้ำแม่น้ำเข้าไป" หรือยึดพื้นที่บางส่วนคืน เพื่อเป็นการสร้างแรงกดดันให้กัมพูชาต้องเป็นฝ่ายหาทางเจรจาบ้าง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ปักรั้วริมแม่น้ำกลัวเสียเปรียบกลัวเขมรจะเครมพื้นที่ๆเหลือ ผมแนะนำเราก็ปักเลยแม่น้ำเข้าไปเลยครับ ยกตัวอย่างตอนมันสร้างอนุเสารีย์ตาโอมสร้างล้ำชายแดน หรือตรงสระแก้วที่เข้ามายึดที่ดินไทยเกือบ 100 ไร่เนี้ย เราปะท้วงปะนาม 500 600 ครั้งมันก็ด้านอยู่มาหลาย 10 ปี ทำมึนไม่คุยไม่เจรจา
แล้วประเทศที่ 3 ไหนก็ไม่เคยช่วยเราได้แถมมันกินที่เข้ามาเรื่อยๆต้องเป็นหน้าที่เราที่ต้องดิ้นรนคุย ดินรนวิ่งหาทางออก เพราะฉะนั้นชายแดนสระแก้วปักรั้วหลังข้ามแม่น้ำไปเลยครับ แล้วผลักให้เป็นภาระของมันที่ต้องหาทางออกบ้างให้มันรู้ว่าถ้ามันยังเหลี่ยมไม่ตรงกลางมันก็จะไม่ได้อะไรเลย"