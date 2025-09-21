อุทาหรณ์สลด! ช่างรับเหมาวัยดึกหึงโหด คว้ามีดกระหน่ำแทง ผช.พยาบาลสาวรุ่นลูกดับคารถ ก่อนปาดคอตัวเองหวังหนีผิด

พิจิตร - อุทาหรณ์สลดสังเวยรักต่างวัย..พ่อหม้ายรับเหมาวัยดึกชาวนครสวรรค์หึงโหด ยืมรถนายจ้างบึ่งไปรับ ผช.พยาบาลสาวสุโขทัยอายุรุ่นลูกที่คบหากันได้ 4-5 เดือน ระหว่างทางเกิดทะเลาะกันรุนแรง คว้ามีดกระหน่ำแทงแฟนสาวคราวลูกดับคารถ ก่อนปาด-แทงคอตัวเองหวังหนีผิด เลือดไหลท่วมตัวอาการสาหัส
พ.ต.ท.สนั่น บุตรยา สารวัตรเวร สภ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ได้รับแจ้งเกิดเหตุฆาตกรรม บริเวณถนนสาย 117 ขาล่อง พิจิตร-นครสวรรค์ แยกบ้านไหล่โก เขตพื้นที่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร กลางดึกวันที่ 20 ก.ย. 68 ที่ผ่านมา จึงพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบ พบรถกระบะยี่ห้อฟอร์ด สีดำ หมายเลขทะเบียนนครสวรรค์ จอดอยู่บนไหล่ทาง
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยช่วยกันเปิดประตูรถเพื่อจะช่วยผู้ประสบเหตุที่ติดยู่ในรถ ก็พบผู้ประสบเหตุเป็นหญิง มีบาดแผลเหวอะหวะเลือดท่วมนอนฟุบอยู่ที่บริเวณเบาะนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับ ตรวจสอบหลักฐานทราบชื่อต่อมาคือ นางสาวพจนา อายุ 31 ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย ซึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาล เบื้องต้นพบถูกแทงด้วยมีดบริเวณหน้าอก กลางหลัง ลำคอ และอีกหลายแห่ง เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าว
และพบร่างของนายสมบัติ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี อยู่บ้านหมู่ที่ 7 ต.หนองเต่า จ.นครสวรรค์ มีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง บริเวณลำคอมีร่องรอยถูกแทงด้วยมีด และยังถือมีดปลายแหลมอยู่ในมือ ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยจึงได้นำตัวส่ง รพ.วชิบารมี ก่อนมีการส่งรักษาต่อ รพ.พิจิตร เนื่องจากอาการสาหัส ขณะนี้ (21 ก.ย.) ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า นายสมบัติ (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง เป็นพ่อม่ายเมียตายมาหลายปีแล้ว ได้มาคบหากับนางสาวพจนา ที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่ รพ.สุโขทัย ได้ประมาณ 4-5 เดือน ก่อนเกิดเหตุ นายสมบัติได้ขอลางานก่อสร้างครึ่งวัน พร้อมได้ยืมรถยนต์กระบะคันที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นของนายจ้าง บอกจะไปรับแฟนสาวไปทำธุระ จากนั้นนายสมบัติได้ไปรับนางสาวพจนาขึ้นรถมาด้วย
ระหว่างเดินทางมาถึงเขตพื้นที่ จ.พิจิตร ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ เกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงในรถ เนื่องจากนายสมบัติเกิดความหึงหวงผู้ตาย ซึ่งมีอายุน้อยกว่ากันถึง 30 ปี จึงได้ใช้มีดที่พกมาจ้วงแทงนางสาวพจนา ทั้งลำคอ หน้าอก หลัง ไหล่ จนในที่สุด นางสาวพจนาได้เสียชีวิตภายในรถยนต์คันดังกล่าว
จากนั้นนายสมบัติได้โทรศัพท์ไปบอกนายจ้างที่ตนเองยืมรถมาว่าได้ฆ่าแฟนสาวเสียชีวิต ซึ่งนายจ้างก็ขอให้มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่เมื่อวางหูจากนายจ้าง นายสมบัติได้ใช้มีดเล่มเดียวกับที่แทงแฟนสาวจนเสียชีวิตปาดคอและแทงคอของตัวเองเลือดไหลท่วมตัวหมดสติอยู่ภายในรถ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ-กู้ภัยมาช่วยเหลือนำตัวส่ง รพ.ดังกล่าว