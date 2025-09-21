สลด!จนท. รพ.เต่างอย วูบหมดสติเสียชีวิตขณะร่วมวิ่งมินิมาราธอนริมโขง

นครพนม - เกิดเหตุเศร้าสลดกลางงานวิ่งมินิมาราธอนริมแม่น้ำโขง เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (21 ก.ย.) เมื่อนางวัชรา (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลเต่างอย จ.สกลนคร ได้ล้มฟุบหมดสติระหว่างการวิ่ง ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาล
รายงานระบุว่า ในกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสุขภาพ ได้มีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก จัดแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ 4, 10, และ 20 กิโลเมตร โดยเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สวยงามของริมฝั่งแม่น้ำโขง
อย่างไรก็ตามในช่วงกิโลเมตรที่ 18 ก่อนถึงเส้นชัยเพียง 2 กิโลเมตร เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อนางวัชราซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิ่ง ได้ล้มลงและหมดสติ โดยไม่มีชีพจร เจ้าหน้าที่กู้ชีพ 1669 ของโรงพยาบาลนครพนมที่ประจำการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้เข้าทำการช่วยเหลือและปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วน ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่นางวัชราได้เสียชีวิตในที่สุด แพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าสาเหตุอาจมาจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
พี่ชายของผู้เสียชีวิตได้เปิดเผยว่า น้องสาวทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่โรงพยาบาลเต่างอย และมีโรคประจำตัวคือ ไทรอยด์ ซึ่งในครั้งนี้นางวัชราเดินทางมากับเพื่อนๆ รวม 9 คน และได้เข้าพักที่โรงแรมในตัวเมืองนครพนมหนึ่งคืนก่อนวิ่ง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ
หลังทราบข่าว สามีของนางวัชราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่ สภ.เต่างอย ได้เดินทางมารับร่างภรรยาเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด โดยทางครอบครัวไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใด