สุดระทึก! ช้างป่าละอูวิ่งเข้าใส่รถ นักท่องเที่ยวแตกตื่น โชคดีเจ้าหน้าที่ อุทยานฯถอยรถขวางได้ทัน

ประจวบคีรีขันธ์ – เกิดเหตุการณ์ระทึก บนถนนสายหนองพลับ–ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน เมื่อช้างป่ามีงายาว 2 ข้าง วิ่งเข้าใส่รถนักท่องเที่ยว ขณะครอบครัวแม่ค้าส้มตำหัวหินนั่งรถมุ่งหน้าน้ำตกป่าละอู โชคดีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานถอยรถเข้าขวาง จนสามารถผลักดันช้างกลับเข้าป่าได้ทัน แม้รถชนกัน แต่ไร้ผู้บาดเจ็บ
โลกโซเชี่ยลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์บนถนนสายหนองพลับ-ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ช้างป่าละอูมีงายาว2 ข้างกำลังวิ่งเข้าใส่รถยนต์คันหนึ่ง ทำให้คนในรถตกใจกลัวส่งเสียงร้องกันลั่นรถ ขณะเดียวกัน ก็มีรถยนต์กระบะคันข้างหน้าซึ่งคาดว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถอยรถยนต์เพื่อมาขวางทางช้างป่าตัวดังกล่าว ซึ่งในช่วงชุลมุนนี้ทำให้รถยนต์ทั้งสองคันชนกัน แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แค่มีอาการตกใจ จากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ก็ได้พยายามผลักดันช้างป่ากลับเข้าป่าไป
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปหาเจ้าของเรื่องดังกล่าว คือ นางเวียงไพร โอ๊คลี่ย์ หรือคุณเกด เจ้าของร้านส้มตำในอำเภอหัวหิน เปิดเผยว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 14 ก.ย.68 เวลาประมาณเที่ยง นางเวียงไพร โอ๊คลี่ย์ หรือ “เกด” เจ้าของร้านส้มตำชื่อดังใน อ.หัวหิน เล่าว่า ได้พาครอบครัวรวม 10 คน ไปเที่ยวน้ำตกป่าละอู ระหว่างทางพบช้างป่ากำลังใช้งวงรื้อค้นรถหาของกิน ทันใดนั้นช้างหันหน้ามาทำท่าจะวิ่งใส่รถตนเอง ทำให้ทุกคนในรถตกใจร้องลั่น
จังหวะนั้น รถกระบะของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่อยู่ข้างหน้าได้ถอยหลังมาขวางเส้นทางช้าง แต่เกิดชนกับรถของครอบครัวคุณเกดเข้า โชคดีที่รถเป็นแบบเอนกประสงค์ติดกันชนเหล็ก จึงเสียหายเพียงเล็กน้อย ก่อนเจ้าหน้าที่จะช่วยกันผลักดันให้ช้างกลับเข้าป่า
คุณเกดยืนยันว่า ครอบครัวไม่ติดใจเอาความ และกลับรู้สึกซาบซึ้งใจในความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ ที่ตัดสินใจเสี้ยววินาทีช่วยชีวิต เธอยังมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถบนเส้นทางที่มีช้างป่า ควรรักษาระยะห่าง ไม่บีบแตร และรอจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย แม้เจอเหตุระทึกขวัญ แต่ครอบครัวคุณเกดยังยืนยันว่าจะไม่เลิกเที่ยวป่าละอู เพราะยังรักธรรมชาติและชื่นชอบการแคมป์ปิ้งเหมือนเดิม