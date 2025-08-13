“เสือดำ” โผล่อวดโฉมที่ผืนป่า “กุยบุรี” ทักทายนักท่องเที่ยวในระยะใกล้!

ข่าวดีแห่งผืนป่ากุยบุรี หลังมีรายงานพบ “เสือดำ” โผล่ปรากฏตัวสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวในระยะใกล้ ตอกย้ำถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่ากุยบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกแก่งกระจาน
เฟซบุ๊กเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพระยะใกล้ของ “เสือดำ” ที่โผล่มาทักทายนักท่องเที่ยวในเขต อช. กุยบุรี พร้อมข้อความว่า
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น หลังมีรายงานการพบ "เสือดำ" หรือ "เสือดาว" ที่มีลักษณะขนเป็นสีดำสนิท ออกมาอวดโฉมทักทายนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสัตว์ป่าในระยะใกล้ สร้างความประทับใจและความประหลาดใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น
เสือดำถือเป็นสัตว์ป่าหายากและอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย การได้เห็นเสือดำออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระในธรรมชาติเช่นนี้ ถือเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่ากุยบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ามรดกโลกแก่งกระจาน
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ชมสัตว์ป่าอย่างระมัดระวัง โดยไม่ส่งเสียงดัง และรักษาระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสัตว์ป่า ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสัตว์ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
การปรากฏตัวของเสือดำในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องราวที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยว แต่ยังเป็นสัญญาณที่ดีของการทำงานอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จ และเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนที่ร่วมกันดูแลผืนป่าแห่งนี้ให้คงความสมบูรณ์ต่อไป
