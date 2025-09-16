(คลิป) ญาติเหยื่อจ่อยื่นอุทธรณ์เพิ่มโทษ! ศาลตัดสินจำคุกอดีตเกษตร จว.โคราช 2 ปี เมาซิ่งชน นร.-ตร.จราจรดับ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - คืบ อดีตเกษตรโคราชเมาซิ่งชนเด็กอนุบาล 5 ขวบและตำรวจจราจรดับหน้าโรงเรียน ศาลนครราชสีมาตัดสินจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ขณะที่โจทก์ญาติเหยื่อปรึกษาทนาย เตรียมยื่นอุทธรณ์เพิ่มโทษจำเลย และฟ้องคดีแพ่ง ลูกสาวรอง สว.จราจร ผู้เสียชีวิตเผย จำเลยจำคุก 2 ปี มันน้อยเกินไป
วันนี้ (16 ก.ย. 68) ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี นายสมศักดิ์ อาศรัยเจ้า อายุ 75 ปี ข้าราชการบำนาญ อดีตเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมาแล้วขับรถยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่นซีอาร์วี (CRV) ไปพุ่งชนตำรวจ เด็กนักเรียน และประชาชน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2567 จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ ร.ต.ท.วิมุตต์ แทนสุโพธิ์ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองนครราชสีมา ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ เดินทางไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เด็กนักเรียนที่กำลังเลิกเรียนและข้ามถนน จนเสียชีวิตคาที่ และ เด็กชายอัษฎาวุธ ผิวสวย อายุ 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านดอนขวาง ได้รับบาดเจ็บสาหัส กะโหลกศีรษะแตก เลือดคั่งในสมอง ถูกส่งรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาวันที่ 30 ธันวาคม 2567 และยังมีนักเรียน ผู้ปกครอง และแม่ค้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนได้รับบาดเจ็บอีก 8 คน นั้น
ล่าสุดเมื่อวานนี้ (15 ก.ย.) ศาลจังหวัดนครราชสีมาได้นัดฟังคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อ.295/2568 ความอาญาและคดีแพ่ง เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา โจทก์ นางสาววารุวรรณ แทนสุโพธิ์ โจทก์ร่วมที่ 1 นางสาวสุชาดา ชาลิสาภาดา โจทก์ร่วมที่ 2 นางใจทิพย์ แทนสุโพธิ๋ ผู้ร้องที่ 1 นางเหม็น แทนสุโพธิ์ ผู้ร้องที่ 2 นางกิมเช็ง ชิต ผู้ร้องที่ 3 เด็กหญิงกัญภัทร ฝอยจะบก โดยนางสาวภาวิณี ศรีไสว ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ร้องที่ 4 ร่วมกันยื่นฟ้อง นายสมศักดิ์ อาศรัยจ้าว อายุ 75 ปี อดีตเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชาว ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็นจำเลยในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุราและโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,300 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
พฤติการณ์ความผิดสรุปว่า เมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2567 นายสมศักดิ์ จำเลยได้ขับรถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น ซีอาร์วี สีบรอนซ์เงิน เลขทะเบียน ขง 2408 นครราชสีมา มุ่งหน้ากลับบ้านพักใน เขต อ.เฉลิมพระเกียรติ ขณะรถแล่นผ่านหลักกิโลเมตรที่ 1+450 ทางหลวงหมายเลข 226 ถ.เพชรมาตุคลา จำเลยมีอาการเมาสุราโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ 197 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนด ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ รถยนต์และพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เป็นเหตุให้ ร.ต.ท.วิมุตต์ แทนสุโพธิ์ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกนำเด็กนักเรียนเดินข้ามถนนและเด็กชายอัษฎาวุธ ผิวสวย อายุ 4 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ร.ร.บ้านดอนขวาง เสียชีวิตรวม 2 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 ราย
ศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักที่สุดโดยให้จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และให้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ด้วย
ภายหลังฟังคำพิพากษา ครอบครัว ร.ต.ท วิมุตต์ แทนสุโพธิ์ รอง สว.จราจร ประกอบด้วยนางใจทิพย์ ภรรยา น.ส.วารุวรรณ ลูกสาว และ นายวัชรพงษ์ ลูกชาย ได้ปรึกษากับ นายภัทรพงษ์ วรรณพงษ์ ทนายความ เพื่อเตรียมยื่นอุทธรณ์ให้เพิ่มโทษจำเลย และฟ้องร้องทางคดีแพ่ง
น.ส.วารุวรรณ ลูกสาว ร.ต.ท วิมุตต์ แทนสุโพธิ์ รอง สว.จราจร ผู้เสียชีวิต ได้กล่าวว่า “เพียงเสี้ยววินาทีกับเมาแล้วขับ เป็นภาพชีวิตที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนกันได้ เพราะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเป็นเสาหลักของครอบครัว จำเลยจำคุก 2 ปี มันน้อยเกินไป จำเป็นต้องมีด่านเป่าไว้ ไม่เช่นนั้นก็จะมีการสูญเสียอีกเรื่อยๆ”