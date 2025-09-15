ชาวสวนผงะ ! ปลาตายเกลื่อนคลอง วอนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อน

ราชบุรี – ชาวสวน อ.ดำเนินสะดวก ผงะ! พบปลาตายเกลื่อนคลองฝั่งหนึ่ง นำปลาจับจากร่องสวนมาทดลองปล่อย ปรากฏปลาทนไม่ได้น้ำ กระโดดหนีตายในไม่ถึงนาที เชื่อมีสารเคมีปนเปื้อนรุนแรง วอนหน่วยงานรัฐเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำด่วน หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อมและพืชผลการเกษตร
วันนี้ ( 15 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายศักดิ์ชัย วิริยะกิจเกษตร อายุ 60 ปี ชาวสวนในหมู่ 1 ต.บัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ว่าพบปรากฏการณ์ผิดปกติในคลองสวน หลังนำปลาที่จับจากร่องสวนมาทดลองปล่อยในน้ำคลองฝั่งซ้าย ปรากฏว่าปลาไม่สามารถทนอยู่ได้ กระโดดหนีตายในเวลาไม่ถึงนาที แต่เมื่อนำไปปล่อยในคลองฝั่งขวากลับว่ายน้ำได้ตามปกติ
พื้นที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนเข้าสวนมะพร้าวและฝรั่ง โดยคลองทั้งสองฝั่งขนาบข้างถนน พบว่าฝั่งซ้ายมีปลาตายลอยเกลื่อนตั้งแต่เย็นวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา จนแทบไม่เหลือปลาในน้ำ ขณะที่ฝั่งขวาไม่พบความผิดปกติ สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านอย่างมาก
นายประดิทรรศณ์ บวรเกษมพันธุ์ ปลัดอาวุโสอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วยนางชนากานต์ กล้าณรงค์ นายก อบต.บัวงาม และชาวบ้านจำนวนมาก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าปลาตายและปลามีชีวิตกระโดดหนีน้ำจริง เบื้องต้นจะทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างเป็นทางการ พร้อมตรวจสอบกิจการหรือโรงงานในพื้นที่รอบ ๆ ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
ชาวบ้านย้ำ หากน้ำปนเปื้อนสารพิษจริง ไม่เพียงแต่ทำให้ปลาในคลองล้มตาย แต่ยังอาจกระทบต่อระบบนิเวศ รวมถึงพืชผลทางการเกษตรที่ใช้น้ำจากคลองดังกล่าว จึงวอนภาครัฐเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน