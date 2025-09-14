ชานชาลา คาเฟ่ @หนองคาย แหล่งรวมของสะสมของคนรักรถไฟ

หนองคาย-ใกล้ถึงกาลเปลี่ยนฤดูจากหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้ว โอกาสนี้จะพาไปเก็บบรรยากาศร้านคาเฟ่ที่เป็นแหล่งรวมของสะสมของคนชื่นชอบการนั่งรถไฟหรือรักรถไฟที่สถานีรถไฟเก่าจังหวัดหนองคาย ภายในร้านตกแต่งได้น่ารักสไตล์วินเทจ ชื่อว่า “ชานชาลา คาเฟ่”
คาเฟ่ร้านนี้เปิดในพื้นที่ของสถานีรถไฟเก่าหนองคาย มีสถาปัตยกรรมของการรถไฟในยุคอดีตให้ลูกค้าวัย30-40 อัพได้รำลึก เจ้าของร้าน คุณน้ำตาล จีรนันท์ สกุลตั้งไพศาล ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบของเก่า ของสะสม แนวพิพิธภัณฑ์ เมื่อได้มีโอกาสดูแลพื้นที่เก่าของการรถไฟ จึงจัดสรรบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วเก่าเป็นร้านคาเฟ่ มีเครื่องดื่มทั้งชา กาแฟ มัทฉะ หลากหลายเมนูให้เลือกชิม
คุณน้ำตาลบอกว่า เมนูขึ้นชื่อและเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน คือเมนู มัทฉะลาเต้ , กาแฟมะพร้าว, กาแฟส้ม ลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์วินเทจมักจะแวะมาจิบกาแฟ นัดกันมาพบปะนั่งพูดคุยที่นี่บ่อยๆ ในร้านมีของสะสม อาทิ แสตมป์การรถไฟ รางไฟโบราณ เสาเหล็กการรถไฟ หมอนรถไฟ เยอะแยะมากมายให้ผู้ที่ชื่นชอบมาเพลิดเพลิน มีมุมถ่ายรูปหลากหลาย จะมาได้ทั้งครอบครัว วัยรุ่น วัยเรียน ได้หมด
ขณะที่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็มีมิวเซียมสยาม ใช้โบกี้รถไฟเก่า เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงเรื่องราวของกรุงสยามในอดีตให้ได้ชมกันด้วย
คุณน้ำตาลเล่าว่า ก่อนนี้ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ชื่นชอบของสะสม ของเก่า แนวพิพิธภัณฑ์ ของบางชิ้นมีจำนวนจำกัด กว่าจะได้มาก็ใช้เวลานาน ก็นำมาโชว์ที่ร้านให้ทุกคนได้มีโอกาสชื่นชมกัน ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
สำหรับ ชานชาลาคาเฟ่ ตั้งอยู่ที่ริมถนนริมโขงหนองคาย-ท่าบ่อ ชุมชนจอมมณี เขตเทศบาลเมืองหนองคาย เปิดตั้งแต่ 08.30-17.30 น. ทุกวัน เครื่องดื่มทุกเมนูถูกปากถูกใจ ราคากันเอง มีที่จอดรถสะดวกสบาย