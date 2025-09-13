ต่อสู้คดียาวนานถึง 9 ปีสีกาสาวปิดตำนาน “หลวงพ่อเมือง” สำเร็จ คลิปเปลือยกายในกุฏิคือหลักฐานเด็ด

กาฬสินธุ์ - ต่อสู้นานร่วม 9 ปี สีกาผู้ร้องเรียนถูกพระเมืองเสพเมถุนถึงปิดตำนานพระชื่อดังรูปนี้ได้สำเร็จ
โดยมีคลิป “พระหน้าเหมือน” อยู่กับสีกาเปลือยกายในกุฏิเป็นหลักฐาน เผยพระเมืองมีลูกศิษย์เคารพนับถือเยอะทั้งอัยการ ตำรวจ พ่อค้านักธุรกิจดาราดัง “ณเดช” และ “ญาญ่า”ก็ใช่ แม้แต่ แอ๊ด คาราบาว เองยังเคยแต่งและร้องเพลง “หลวงปู่เมือง”ด้วยซ้ำ เนื้อเพลงเน้นเชิดชูคุณความดีของหลวงพ่อเมือง
สืบเนื่องจาก พระประทิน อัคคธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส ได้มีหนังสือราชการลงวันที่ 11 กันยายน 2568 แจ้งเจ้าคณะตำบลลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เรื่องการลาสิกขาของพระโพธิญาณมุนี หรือที่รู้จักกันในนาม “หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ” และต่อมามีการเผยแผ่หนังสือสอบสวนทางพระวินัยระดับชั้น “ฎีกา” ของคณะสงฆ์ออกมาเผยแพร่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
เนื่องด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เลขาธิการมหาเถรสมาคม เสนอว่า อนุสนธิมหาเถรสมาคมมติที่ 723/2567 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 24/2567 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 กรณี (นาง)โจทย์ยื่นฟ้อง พระโพธิญาณมุนี (เมือง พลวฑฺโฒ) ได้กระทำความผิดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยต้องปฐมปาราชิก ได้มีการพิจารณาชั้นตั้น และชั้นอุทธร์มาโดยลำดับ
บัดนี้ คณะผู้พิจารณาชั้นฎีกา ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 วินิจฉัยอธิกรณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเรื่องนี้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้เจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) แจ้งมติมหาเถรสมาคม แก่ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เจ้าคณะตำบลลำพาน (ธรรมยุต) ผู้บังคับบัญชาของจำเลยรูปนั้นทราบ และให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยภายใน 10 วัน
หลวงพ่อเมืองเคยต้องอธิกรณ์คดีปาราชิกเสพเมถุนในคดีนี้ตั้งแต่ 9 ปีก่อน โดยมีหลักฐานเป็นคลิป “พระหน้าเหมือน” อยู่กับสีกา ที่เปลือยกายในกุฏิ แต่รอดพ้นมาได้ เพราะคณะสงฆ์ปกป้องกันเองและหลวงพ่อเมืองมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงมียศมีอำนาจอยู่เยอะ ถึงขั้นที่หลวงพ่อรายนี้ใช้อำนาจของตำรวจและอัยการ ที่เป็นลูกศิษย์ พยายามเอาผิดกับสีกาผู้ร้องเรียนอีกด้วย
หลวงพ่อเมือง เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในภาคอีสานอีกรูปหนึ่ง จากวัตรปฏิบัติแนวพระป่า ดูเป็นผู้เคร่งศีล ประกาศตัวอ้างเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัว ขณะเดียวกันก็มีความเป็นพระนักพัฒนาในตัวด้วย มีดาราระดับซูเปอร์สตาร์ ประกาศตัวเป็นศิษย์เอก เช่น “ณเดช” และ “ญาญ่า” แม้แต่ แอ๊ด คาราบาวเองยังเคย แต่งและร้องเพลง “หลวงปู่เมือง”ด้วยซ้ำ เนื้อเพลงพร่ำพรรณา เชิดชูคุณความดีของหลวงพ่อเมือง
หลวงพ่อเมือง เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2489 มีอายุ 78 ปี ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 นับเป็นพรรษา 59 ปี สังกัดธรรมยุติกนิกาย ประจำอยู่ที่วัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์ เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ในด้านตำแหน่งสมณศักดิ์ พระโพธิญาณมุนี ได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2550 ให้ดำรงตำแหน่ง พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ ซึ่งเป็นตำแหน่งพระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับการยกฐานะเป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระโพธิญาณมุนี
อย่างไรก็ตามพระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส ถือเป็นพระเถระชื่อดัง ซึ่งได้ถูก “สีกา” ร้องเรียนและยื่นฟ้องต่อเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ว่า หลวงพ่อเมือง ได้กระทำความผิดวินัยบัญญัติในเรื่องการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยว่าต้อง อาบัติปฐมปาราชิก (เสพเมถุนธรรม) และนิคหกรรมตามที่จะลงแก่พระภิกษุเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยได้ยื่นเรื่องมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นเวลานานกว่า 9 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นหลวงพ่อเมืองยังคงปฏิบัติหน้าที่พระภิกษุและเป็นที่เคารพนับถือของศรัทธาชาวบ้านต่อเนื่อง
ทั้งนี้การลาสิกขาของพระเถระผู้มีชื่อเสียงอย่างหลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ ในช่วงอายุ 78 ปี พรรษา 59 ปี ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่เคารพนับถือท่านมาเป็นเวลานาน
สำหรับวัดป่ามัชฌิมาวาส ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อเมืองประจำอยู่ ตั้งอยู่ที่บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่ และขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุหรือแรงจูงใจที่แท้จริงของการตัดสินใจลาสิกขาบท