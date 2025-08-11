2 สังฆราชเขมรนำพระ 2,569 รูปเดินเรียกร้องไทยปล่อย 18 เชลยศึก จี้เคารพหยุดยิง หนุน “ทรัมป์” รับโนเบลสันติภาพ

2 พระสังฆราชกัมพูชา ทั้งมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย นำพระสงฆ์ 2,569 รูป เดินธรรมยาตรา เรียกร้องกองทัพไทยปล่อยเชลยศึก 18 นาย และให้เคารพข้อตกลงหยุดยิง พร้อมแสดงความขอบคุณ “โดนัลด์ ทรัมป์” ประกาศพระเขมร 7 หมื่นรูปสนับสนุนให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา พระสงฆ์กัมพูชาจำนวน 2,569 รูป จาก 18 วัด พร้อมด้วยฆราวาสหลายร้อยคน เดินขบวนธรรมยาตรา จากวัดพนม กลางกรุงพนมเปญ ไปยังอนุสาวรีย์วิมานเอกราช เพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงอย่างถาวรระหว่างกัมพูชาและไทย
ภายใต้การนำของ สมเด็จพระอภิสิริสุกันธะ มหาสังฆราชธิบดี บูรกรี สมเด็จพระสังฆราชแห่งธรรมยุติกนิกายแห่งกัมพูชา สมเด็จพระมหาสุเมธาธิราช โอม ลิมเฮง สมเด็จพระสังฆราชแห่งมหานิกาย และสมเด็จพระมหาอริยวงษาบันดิต ยอน เส็ง เยียธ ร่วมเดินขบวนเรียกร้องให้ยุติการสู้รบ และปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยโดยทันที
ประมุขสงฆ์กัมพูชาได้อ่านแถลงการณ์ว่า ด้วยตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของสันติภาพ สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกายจึงได้วิงวอนฝ่ายไทยให้เคารพการหยุดยิงอย่างถาวรและปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง 18 นายที่ถูกกักขังอยู่ในขณะนี้ การร้องขอนี้เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่มีศาสนาพุทธเถรวาทร่วมกัน และเพื่ออุดมการณ์อันสูงส่งในการนำความผาสุก ความปลอดภัย และความสามัคคีมาสู่ประชาชนชาวกัมพูชาและโลกโดยรวม
สมเด็จพระสังฆราชทั้ง 2 พระองค์ได้แสดงการสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อสมเด็จเดโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา สำหรับบทบาทอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือรัฐบาลและส่งเสริมให้กองทัพปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา ทั้งสองพระองค์ยังได้ยกย่องสมเด็จธิบดีฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี สำหรับความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทยด้วยสันติวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย
ขอแสดงความขอบคุณต่อทหารแนวหน้าทุกท่านสำหรับการเสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติ และขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของกัมพูชา
ขณะที่สำนักข่าว Kampuchea Thmey Daily รายงานว่า คำร้องขอจากพระสงฆ์กัมพูชา เนื่องจากทหารกัมพูชา 18 นายที่ถูกกองทัพไทยจับกุมหลังการหยุดยิงยังไม่ได้รับการปล่อยตัว ซึ่งเป็นเวลา 13 วันแล้ว นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่ขัดแย้ง การขุดสนามเพลาะใหม่ การลาดตระเวนบริเวณชายแดน ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ถูกห้ามตามข้อตกลงหยุดยิงทวิภาคีที่ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 ที่ประเทศมาเลเซีย
ในแถลงการณ์ของสมัชชาใหญ่แห่งพุทธสภากัมพูชา เรื่องการแสวงบุญเพื่อสันติภาพ ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ระบุว่า การทำบุญครั้งนี้เป็นไปในนามของทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเดียวกัน และเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่แห่งสันติภาพและความสงบสุขของประชาชนชาวกัมพูชาและทั่วโลก
ในพระนามของสมัชชาใหญ่แห่งพุทธสภากัมพูชา สมัชชาใหญ่แห่งพุทธสภากัมพูชา ขอประกาศต่อสาธารณชนว่า ราชอาณาจักรกัมพูชาต้องการสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง และการคุ้มครองสันติภาพอย่างแท้จริง เพราะสันติภาพคือรากฐานของการพัฒนา
แถลงการณ์ของสมัชชาใหญ่แห่งสังคายนาพระพุทธศาสนากัมพูชา ขอแสดงความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายาม ความแข็งแกร่งทางร่างกาย และความแข็งแกร่งทางจิตใจของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน ประธานวุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้นำที่โดดเด่นและมากประสบการณ์ที่ได้ช่วยเหลือรัฐบาลและส่งเสริมให้กองทัพกัมพูชามีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 100%
แถลงการณ์นี้ยังได้แสดงความกตัญญูต่อรัฐบาลกัมพูชา นำโดยสมเด็จธิบดีฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี ที่ได้เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทยตามกฎหมายแห่งชาติและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสันติ ขอชื่นชมทหารแนวหน้าทุกท่านที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนและสันติภาพของประชาชนชาวกัมพูชา และขอแสดงความกตัญญูต่อทหารที่เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
นอกจากนี้ คณะสงฆ์กัมพูชายังได้ออกแถลงการณ์ขอบคุณและชื่นชมนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ทำให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกองทัพกัมพูชาและกองทัพไทย พร้อมทั้งระบุว่า พระสงฆ์กัมพูชา 70,000 รูปสนับสนุนนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ที่เสนอชื่อนายโดนัลด์ ทรัมป์ ให้ได้รับรางวัลโดนเบล สาขาสันติภาพ ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนให้กับการสร้างสันติภาพทั่วโลก