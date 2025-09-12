เปิดประวัติ “หลวงปู่เมือง” พระเถระผู้ใหญ่สายวัดป่า ทำไมต้องสึกในวัย 79 ปี

กาฬสินธุ์-ช็อคกันทั้งเมืองน้ำดำ พระโพธิญาณมุนี หรือ “หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ” ลาสิกขาสายฟ้าแลบหลังถูกร้องเรียนกรณีผิดวินัยบัญญัติเผยหลายปีก่อนเคยมีข่าวพัวพันกับสีกาบีจนมีเรื่องฟ้องร้องกันไปมา
ค่ำวันนี้(12 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลได้แชร์ภาพ พระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาสได้ลาสิกขาบท ซึ่งสร้างความตกใจให้กับประชาชนและศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก และหลายคนถึงกับช็อคไป ตั้งรับไม่ทัน เนื่องจากหลวงพ่อเมืองเป็นพระเถระชื่อดังในพื้นที่ และมีลูกศิษย์เคารพนับถือจำนวนมากทั้งนักการเมืองและพ่อค้านักธุรกิจ
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า พระประทิน อัคคธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส ได้มีหนังสือราชการลงวันที่ 11 กันยายน 2568 แจ้งเจ้าคณะตำบลลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เรื่องการลาสิกขาของพระโพธิญาณมุนี หรือที่รู้จักกันในนาม "หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ" ซึ่งเป็นพระเถระชื่อดังในพื้นที่
โดยในหนังสือดังกล่าว พระประทิน อัคคธัมโม ระบุว่าในนามของรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 พระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) ได้ลาสิกขาแล้ว และได้เดินทางออกจากวัดไปแล้ว ทั้งนี้ในหนังสื่อไม่ได้ระบุถึงสาเหตุของการลาสิขาบท
สำหรับพระโพธิญาณมุนี เกิดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2489 มีอายุ 78 ปี ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 นับเป็นพรรษา 59 ปี สังกัดธรรมยุติกนิกาย ประจำอยู่ที่วัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์ เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
ในด้านตำแหน่งสมณศักดิ์ พระโพธิญาณมุนี ได้รับการแต่งตั้งในปี พ.ศ. 2550 ให้ดำรงตำแหน่ง พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ ซึ่งเป็นตำแหน่งพระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได้รับการยกฐานะเป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระโพธิญาณมุนี
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หลายปี พระโพธิญาณมุนี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ) เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมาวาส ถือเป็นพระเถระชื่อดัง ซึ่งได้ถูก “สีกาบี” ร้องเรียนและยื่นฟ้องต่อเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ว่า หลวงพ่อเมือง ได้กระทำความผิดวินัยบัญญัติในเรื่องการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยว่าต้อง อาบัติปฐมปาราชิก (เสพเมถุนธรรม) และนิคหกรรมตามที่จะลงแก่พระภิกษุเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยได้ยื่นเรื่องมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นเวลานานกว่า 9 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นหลวงพ่อเมืองยังคงปฏิบัติหน้าที่พระภิกษุและเป็นที่เคารพนับถือของศรัทธาชาวบ้านต่อเนื่อง
ทั้งนี้การลาสิกขาของพระเถระผู้มีชื่อเสียงอย่างหลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ ในช่วงอายุ 78 ปี พรรษา 59 ปี ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่เคารพนับถือท่านมาเป็นเวลานาน
สำหรับวัดป่ามัชฌิมาวาส ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อเมืองประจำอยู่ ตั้งอยู่ที่บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่ และขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุหรือแรงจูงใจที่แท้จริงของการตัดสินใจลาสิกขาบท