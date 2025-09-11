เริ่มแล้ว! Sugarex Thailand และ Agri Expo Thailand 2025 : พลิกโฉมอุตสาหกรรมน้ำตาลและเกษตรกรรมไทย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เริ่มแล้ว Sugarex Thailand และ Agri Expo Thailand 2025 บริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 450 แบรนด์ 16 ประเทศ ร่วมโชว์เทคโนโลยีเครื่องจักรกล นวัตกรรมพลิกโฉมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย สร้างความมั่นคงกับภาคเกษตรระยะยาว
วันนี้ ( 11 ก.ย.) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน Sugarex Thailand 2025 ครั้งที่ 11 และ Agri Expo Thailand 2025 ครั้งที่ 6 โดยมีนายสามารถ น้อยวัน รองเลขาธิการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม, นายประยูรภัทร ศรีศักดิ์นอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น, มร.เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด, นายธวัชชัย โคตรวงศ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก
นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งาน Sugarex Thailand 2025 ครั้งที่ 11 และ Agri Expo Thailand 2025 ครั้งที่ 6 ปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง ทั้งจากผู้ประกอบการ ชาวไร่อ้อย และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนถึงศักยภาพและความสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำตาลและเกษตรกรรมไทยในเวทีโลก พร้อมตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน
งานนี้มีบริษัทชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศกว่า 450 แบรนด์ จาก 16 ประเทศ พร้อมใจกันเข้าร่วม นำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูกอ้อย การจัดการไร่ การแปรรูปน้ำตาล และการผลิตเอทานอลและพลังงานชีวภาพ
ด้านมร.เคนนี่ ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Sugarex Thailand และ Agri Expo Thailand 2025 ไม่เพียงเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ปีนี้เรามีผู้เข้าร่วมงานคาดว่าเกินกว่า 5,000 คน และพื้นที่จัดแสดงกว่า 6,000 ตารางเมตร เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์อนาคตของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
ด้านนายสามารถ น้อยวัน รองเลขาธิการ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่าสำนักงานฯ ยังคงเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย โดยส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร การเพิ่มประสิทธิภาพต่อไร่ และคุณภาพผลผลิตน้ำตาล เพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
ส่วนนายประยูรภัทร ศรีศักดิ์นอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่างาน Sugarex Thailand และ Agri Expo Thailand 2025 เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะช่วยผลักดันนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สนับสนุนเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การเกษตรอัจฉริยะ เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรในระยะยาว
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ในงาน Sugarex Thailand และ Agri Expo Thailand 2025 มีการจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดด้านอ้อย น้ำตาล เอทานอล และพลังงานชีวภาพ จากผู้แสดงสินค้ากว่า 450 แบรนด์ทั่วโลก การแสดงเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ทันสมัย ครอบคลุมตั้งแต่การปลูกอ้อย การเก็บเกี่ยว การขนส่ง ไปจนถึงกระบวนการผลิตน้ำตาล การสัมมนาเชิงวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ
การประชุมนานาชาติ Thailand Sugar Conference 2025 ภายใต้หัวข้อ “Sweet Sustainability: Navigating the Future of Sugar and Bioethanol Production” กิจกรรม Networking สร้างโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2568 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น