โยงให้ถึง 112!? ครูไกลปืนเที่ยงเมนต์วิจารณ์กาชาดตรวจงานมุ่งตำหนิไม่มีแนะนำ ถูกแจ้งจับ

ลำปาง - ครูผู้น้อยโรงเรียนไกลปืนเที่ยง สุดทน..โพสต์วิจารณ์เหล่ากาชาดลำปางลงตรวจพื้นที่เอาแต่ด่า-ตำหนิกลางที่ประชุม ไม่แนะนำ-ไม่ฟังเสียงครู สุดท้ายโดนหัวหน้าหน่วยงานเรียกขึ้นอำเภอ อ้างลงตรวจโครงการเบื้องสูง-แจ้งให้ตำรวจงัด ม.112 เอาผิด
กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วลำปาง หลังนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมืองปาน โดยปรากฏการนำเสนอผลการลงพื้นที่ในหน้าเพจสาธารณะของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568
เช้าวันรุ่งขึ้น (7 ก.ย. 68) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นครูในโรงเรียนดังกล่าวได้เข้ามาเขียนข้อความแสดงออกถึงความไม่พอใจ เน้นไปที่พฤติกรรมการแสดงออกต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในห้องประชุมและในโรงเรียนในวันนั้น โดยระบุว่าใช้วาจาไม่ดีกับครู พูดดูถูกเหยียดหยาม กล่าวหาถึงการทำโครงการที่โรงเรียนได้ทำไปก่อนหน้านั้นว่า..อาจได้รับผลประโยชน์ และการลงไปติดตามการทำงาน นอกจากไม่ให้คำแนะนำที่ดีแล้วยังสร้างภาระให้โรงเรียน
ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องความไม่เหมาะสมที่ทำให้ครูไม่สบายใจ อึดอัดใจ แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครูคนดังกล่าวต้องลบคอมเมนต์ออกไป
ต่อมาวันที่ 8 ก.ย. นายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด เรียก ผอ.และครูทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมที่โรงเรียนมาที่อำเภอเมืองปาน พร้อมระบุว่า..สิ่งที่ครูเขียนเป็นความผิดตามมาตรา 112 เพราะตนเองลงไปติดตามงานโครงการ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริฯ แม้ครูจะบอกว่าไม่ได้กล่าวถึงโครงการและไม่ได้กล่าวพาดพิงเบื้องสูง แต่สิ่งที่เขียนเพราะอึดอัดใจและไม่พอใจตัวของนายกเหล่ากาชาด
แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเพราะหัวหน้าส่วนราชการที่ไปด้วยต่างเออออไปด้วย และหลังจากนั้นก็ได้เข้าแจ้งความหมิ่นประมาท พร้อมขอให้ตำรวจแจ้งเอาผิดในมาตรา 112 ด้วย แต่สุดท้ายตำรวจพิจารณาแล้วไม่ได้เข้าองค์ประกอบในมาตรา 112 จึงรับแต่เรื่องหมิ่นประมาทตัวบุคคลและได้สรุปสำนวนส่งให้อัยการแล้ว