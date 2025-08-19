ผู้ว่าฯบุรีรัมย์นำถุงยังชีพ มอบชาว อ.บ้านกรวด เดือดร้อนจากสู้รบชายแดน ปชช.บาดเจ็บ 3 ราย อพยพหนีตาย 2 สัปดาห์

บุรีรัมย์- ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ อ.บ้านกรวด มอบถุงยังชีพ นมผงเด็กแรกเกิด และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ให้รับผลกระทบจากเหตุสู้รบชายแดนไทย –กัมพูชา เผย อ.บ้านกรวด ปชช.บาดเจ็บ 3 ราย สัตว์เลี้ยงตาย พื้นเกษตรเสียหายจำนวนมาก ชาวบ้านต้องอพยพหนีตายกว่า 2 สัปดาห์
วันนี้ (19 ส.ค.68) ที่ บริเวณโดมเทศบาลตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง ณัฐรดา ปิจนำ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด , นางปิยนาฎ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.บุรีรัมย์ , นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.บุรีรัมย์ , นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ , นางอโนชา สุวรรณภาพ คลังจังหวัดบุรีรัมย์ ,นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอบ้านกรวด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายหน่วยงาน
ได้ร่วมกัน นำถุงยังชีพ นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดถึง – 6 ปี และผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ กว่า 1,000 ชุด ไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่มีการปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา เมื่อช่วงวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ 3 ราย สัตว์เลี้ยงทั้งโค สุกร ล้มตาย 8 ตัว พื้นที่การเกษตรเสียหายจำนวนมาก อีกทั้งต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปอยู่ศูนย์พักพิงและบ้านญาติ นานกว่า 2 สัปดาห์ ทำให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพด้วย
การมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน นมผงเด็กแรกเกิด และผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เกิดขึ้น โดยเงินที่จัดซื้อถุงยังชีพ นมผง และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ครั้งนี้ เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้อพยพจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้กล่าวให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยทุกคนด้วย