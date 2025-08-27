xs
ผู้ช่วย รมต. ลงพื้นที่เพชรบุรี ติดตามโครงการน้ำ–โครงสร้างพื้นฐาน ย้ำใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบุรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐานใน อ.หนองหญ้าปล้อง–เขาย้อย มั่นใจงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์ชุมชน

วันนี้( 27 ส.ค.) นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายพลกฤต พวงวลัยสิน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายสุรพันธ์ สิทธิชัย นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่

การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อติดตามความพร้อมของโครงการที่จังหวัดเพชรบุรีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 โดยคณะได้ตรวจเยี่ยมหลายจุดในอำเภอหนองหญ้าปล้องและอำเภอเขาย้อย
จุดแรกคือโครงการกำจัดวัชพืชและยกตะกอนเลนบริเวณลำห้วยแม่ประจันต์ หน้าอำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเสนอขอรับงบประมาณ 499,000 บาท เพื่อขุดลอกตะกอนและกำจัดสิ่งกีดขวางในพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 และบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 โดยทางคณะได้รับฟังรายงานปัญหาเชิงลึก โดยเฉพาะการป้องกันดินสไลด์ในพื้นที่

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานข้ามลำห้วยสีดอ หมู่ 3 บ้านหนองไผ่ ซึ่งเป็นจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านและสนับสนุนภาคการเกษตร ก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนหนองไผ่ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ เพื่อพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน

ในช่วงบ่าย คณะฯ เดินทางต่อไปยังอำเภอเขาย้อย เพื่อตรวจโครงการขุดลอกคลองบ้านน้อย–บางสามแพรก หมู่ 7 ตำบลเขาย้อย ซึ่งเสนอขอรับงบประมาณ 378,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและพัฒนาเส้นทางน้ำสำคัญของชุมชน

นางสาวณหทัย ระบุว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการกำกับและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่ขอรับงบประมาณสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่จริง และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
