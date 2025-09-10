ปธ.หอการค้าตราดแนะ “รัฐบาลอนุทิน” เร่งเครื่องโครงการคนละครึ่ง-เปิดด่านในจุดที่ไม่มีปัญหา

ตราด – ประธานหอการค้าตราด ชี้ ครม.เศรษฐกิจชุดใหม่ "รัฐบาลอนุทิน” ไม่ขี้เหร่ แนะเร่งเครื่องโครงการคนละครึ่ง - เปิดด่านชายแดนจันท์-ตราด ที่ไม่มีปัญหาความขัดแย้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น หวั่นรัฐบาลอายุไม่ยาว
วันนี้ ( 10 ก.ย.) นางวิภา สุเนตร ประธานหอการค้าจังหวัดตราด ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งคนนอกเข้าดำรงตำแหน่งสำคัญในทีมงานด้านเศรษบกิจของ นายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของไทยซึ่งเป็นการดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าบริหารงานว่า เป็นเรื่องที่ภาคธุรกิจรับได้ และยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ "ไม่ขี้เหร่" และเชื่อว่าน่าจะทำงานร่วมกันได้ดี
แต่สิ่งที่อยากเตือนรัฐมนตรีที่มาจากคนนอก ในเรื่องการบริหารงานภาครัฐที่มีความซับซ้อนมากกว่าการบริหารงานของภาคเอกชน จึงจำเป็นจะต้องมีความรอบครอบ และควรเร่งดำเนินโครงการต่างๆที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยเร็ว โดยเฉพาะ เร่งผลักดันโครงการ "คนละครึ่ง" และพิจารณาเปิดด่านชายแดนในพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดการค้าขายประคองเศรษฐกิจในระยะเวลาที่มีเวลาจำกัด
“ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ ไม่ขี้เหร่ เพราะคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจหลายคนที่ปรากฏตามข่าว ดูดีและมีความเป็นมืออาชีพ แต่ยังคงต้องให้กำลังใจและให้เวลาในการทำงาน เนื่องจากสไตล์การทำงานของภาคเอกชนที่รวดเร็วอาจต้องเจอกับข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของระบบราชการที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการบริหารงานได้ ซึ่งเชื่อว่าหากบุคคลเหล่านี้ได้มีเวลาบริหารงานอย่างเต็มที่ ก็น่าจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติ "
ประธานหอการค้าจังหวัดตราดกล่าว ยังแสดงความกังวลว่ากรอบเวลาการทำงานของรัฐบาลที่มีเพียงไม่กี่เดือน ก่อนจะกลายเป็นรัฐบาลรักษาการอาจ "สั้นเกินไป" ที่จะแก้ไขปัญหาสะสมทางเศรษฐกิจ ขณะที่โครงการ“คนละครึ่ง”ในยุครัฐบาล พลเอกประยุทธ ที่จะถูกนำกลับมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งยืนยันว่าเป็นมาตรการที่ "กระตุ้นได้จริง" และสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ความกังวลต่อแนวคิดที่จะปรับสัดส่วนการสมทบระหว่างภาครัฐและประชาชนเป็น 60:40 สำหรับผู้ที่เสียภาษี อาจทำให้เกิดความยุ่งยากและสิ้นเปลืองงบประมาณในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันโดยไม่จำเป็น เพราะบางทีหากคิดเยอะเกินไปโดยเฉพาะเรื่องกการทำแอปพลิเคชันใหม่เพื่อรองรับสัดส่วนที่ต่างกันมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มกับเม็ดเงินที่ให้ประชาชนที่ไม่ได้มากมายนัก
" การใช้ระบบ 50:50 แบบเดิมน่าจะง่ายและรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ หอการค้าไทย ยังได้มีการรวบรวมข้อเสนอเร่งด่วน หรือ "ควิกวิน" (Quick Win) จากแต่ละจังหวัดเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจอาทิ การแก้ปัญหาค่าเงินบาทที่กำลังมีปัญหา และเรื่องการค้าชายแดน โดยเฉพาะการเปิดด่านในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการสู้รบ เช่น จังหวัดจันทบุรีและตราด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการขนส่งสินค้าทั้งของไทยและของนักลงทุนต่างชาติที่ใช้ไทยเป็นฐานการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย" ประธานหอกาค้าตราด กล่าว