พบพลุระเบิดไล่นกในรถส่งของ ที่ไฟไหม้จนระเบิดใส่รถและบ้านพังยับ

ราชบุรี - รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ ตรวจที่เกิดเหตุ ไฟไหม้รถกระบะ จนระเบิดใส่รถใกล้เคียงนับ 10 คัน และบ้านพังยับ พบเปลือกพลุแตกเกลื่อน เจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบ สรุปความเสียหาย รถ 11 คัน บ้านเรือนกว่า 5 หลัง
จากกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้รถปิกอัพ ก่อนจะระเบิดส่งผลให้มีรถของชาวบ้านรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายจำนวนมาก และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 2 รายอาการไม่สาหัสโดยเหตุเกิดที่บริเวณสี่แยกเขางู ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี หน้าโกดังเก็บสินค้าของรถคันที่เกิดเหตุ เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 9 ก.ย.68 ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าสุดในวันนี้(10 ก.ย. 68 )นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอเมืองราชบุรี ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งพบว่ามีการเก็บกวาดเศษชิ้นส่วนต่างๆที่กระเด็นออกมาจากตัวรถให้พ้นจากพื้นถนนเพื่อเปิดเส้นทางการจราจร และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จ.ราชบุรี ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของการเกิดระเบิดในครั้งนี้ด้วย
และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารถคันที่เกิดเหตุนั้นก่อนจะเกิดเหตุเพิ่งกลับมาจากจ.สุพรรณบุรี โดยไปรับสิ่งของมา ซึ่งมีทั้งน้ำยาล้างเล็บ กาวดักหนู ดักแมลงวัน เครื่องสำอาง คันเบ็ดตกปลา เหยื่อปลอม เส้นเอ็น และยังพบเปลือกของพลุระเบิดไล่นกที่แตกแล้วจำนวนมาก จึงคาดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดระเบิดนั้นน่าจะมาจากพลุระเบิดไล่นก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ทำการตรวจสอบรถทุกคันของบริษัทขนส่งที่เป็นต้นเหตุในครั้งนี้ว่าอาจจะมีพลุระเบิดไล่นกอยู่ในรถคันอื่นอีกหรือไม่
รวมทั้งจะขอเข้าตรวจสอบในโกดังเก็บของด้วย ส่วนทรัพย์สินของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายนั้นมีรถยนต์ทั้งหมด 11 คัน บ้านเรือนเสียหายมากกว่า 5 หลังซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับทางเจ้าของบ้านให้เข้ามาตรวจสอบความสียหายภายในบ้าน
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บนั้นเบื้องต้นปลอดภัยดีแต่ทั้งนี้ยังคงต้องให้แพทย์ทำแผลที่แขนและขาอยู่เนื่องจากถูกแรงระเบิดและสะเก็ดตามร่างกายด้วย
ถวิล ลิ้มคุณธรรมโม จ.ราชบุรี