ระทึก! รถปิกอัพส่งของบึ้มสนั่นราชบุรี รถพังยับกว่า 10 คัน บ้านเรือนเสียหายระนาว

ราชบุรี - เกิดเหตุรถกระบะส่งของระเบิดกลางสี่แยกเขางู เมืองราชบุรี คาดจากพลุค้างสต๊อกในตู้ทึบ แรงระเบิดทำรถชาวบ้านเสียหายกว่า 10 คัน บ้านแตกหลายหลัง เจ็บ 2 ราย
เมื่อเวลา 23.20 น. วานนี้ (9 ก.ย.) พ.ต.ท.เจริญญา ปุริโส สารวัตร สภ.เมืองราชบุรี รับแจ้งเหตุรถปิกอัพส่งของระเบิด บริเวณสี่แยกเขางู ถนนเพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถดับเพลิงเทศบาลเมืองราชบุรี
ที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพ มิตซูบิชิ ไทรทัน สีดำ ทะเบียน บท-394 ชัยนาท ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ใช้เวลาฉีดน้ำกว่า 10 นาทีจึงควบคุมเพลิงได้ สภาพรถพังยับ เศษชิ้นส่วนกระจายเกลื่อนถนน สิ่งของบรรทุก เช่น สบู่ คันเบ็ด กระดาษกาวดักแมลงวัน ตกเกลื่อนเต็มพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราว
แรงระเบิดทำให้รถของชาวบ้านที่จอดใกล้เคียงกว่า 10 คันได้รับความเสียหาย รวมถึงบ้านเรือนหลายหลัง กระจกแตก ฝ้าเพดานและโคมไฟพังถล่ม โดย นางสุดาคาร รัตนากร อายุ 60 ปี เจ้าของบ้านที่เสียหาย เผยว่าได้ยินเสียงดังคล้ายหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ก่อนวิ่งออกมาพบสภาพบ้านพังยับ ข้าวของเก็บสะสม เช่น สุราและไวน์อายุกว่า 30 ปี แตกเสียหายเกือบหมด
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ 2 คน คือ นายสรศักดิ์ มีพวงผล อายุ 39 ปี คนขับรถ และ นายสยามรัฐ ศรีโมรา อายุ 37 ปี เจ้าของบริษัทส่งของ กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพฯ เมืองราชบุรี อาการไม่สาหัส
เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า ในตู้ทึบของรถมีพลุเก่าจำนวน 1 ลังที่ไม่ได้ถูกนำออกมา ประกอบกับมีสิ่งของจำนวนมาก เมื่อเกิดการเสียดสีจนเกิดประกายไฟ จึงลุกลามไปติดพลุจนเกิดระเบิดขึ้น แรงระเบิดสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ขณะนี้ได้กันพื้นที่เพื่อรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริง