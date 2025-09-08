สชป.13 จัดประชุมนอกสถานที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2568 ณ จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา 13.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 13 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2568 (ประชุมนอกสถานที่ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุม เดอะโลเคชั่น รีสอร์ท ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย บุญผ่อง รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในทุกด้าน อาทิ สถานการณ์น้ำ ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ตลอดจนหารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกโครงการและกิจกรรมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี ถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 13 ซึ่งดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ โดยโครงการชลประทานราชบุรี ทั้งนี้เนื่องจากมี อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สำคัญหลายแห่ง เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด (อำเภอบ้านคา) อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง (อำเภอเมืองราชบุรี) อ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย และอ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกและการอุปโภค-บริโภค
นอกจากนี้ยังมี โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทประจันต์ อำเภอปากท่อ และโครงการป่าสิริกิตต์ อำเภอสวนผึ้ง ที่กรมชลประทานดำเนินการตามพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน