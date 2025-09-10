นรข.สนธิกำลังยึดกระเทียม 1,480 กิโลฯ ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

มุกดาหาร-หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.) สนธิกำลังหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ตรวจยึดกระเทียมแห้ง 74 กระสอบ หนัก 1,480 กิโลกรัม ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาโปน้อย ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
วันนี้ (10 ก.ย.) ที่กองบังคับการ สถานีเรือมุกดาหาร นาวาโทโอรส พุทธโค หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร, ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร, ด่านศุลกากรมุกดาหาร และชุดเฉพาะกิจพญานาคราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจยึดกระเทียมแห้งจำนวน 74 กระสอบ น้ำหนัก 1,480 กิโลกรัม พร้อมเรือเหล็กพร้อมเครื่องติดท้าย จำนวน 1 ลำ ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านนาโปน้อย ถนนสำราญชายโขง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร หลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบนำเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร
สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 01.30 น. ( 10 ก.ย.) นาวาโทโอรส พุทธโค หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนตามที่ได้รับแจ้ง กระทั่งพบเรือเหล็กขับมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจอดที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง และมีชายฉกรรจ์ประมาณ 5-8 คน ได้ขนสิ่งบางอย่างขึ้นมาริมฝั่งแม่น้ำโขง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าแสดงตนเพื่อตรวจสอบ กลุ่มชายดังกล่าวเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ ได้วิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบเป็นกระเทียมแห้งวางอยู่ริมฝั่งและอยู่บนเรือประมาณ 74 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 1,480 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 80,000 บาท ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของ
เจ้าหน้าที่ นรข.ได้ร่วมกันตรวจยึดกระเทียมแห้ง เรือเหล็กพร้อมเครื่องติดท้าย จำนวน 1 ลำ ขนย้ายมาเก็บไว้ที่สถานีเรือมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง ก่อนนำส่งด่านศุลกากร เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป