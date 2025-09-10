เจ็บใจเป็นที่สุด! ศาลแค่สั่งปรับ-รอลงอาญา จำเลยคดีไฟไหม้รถบัสดับ 23 ศพ พ่อแม่เด็กเตรียมจ้างทนายสู้คดีเองให้ถึงที่สุด

อุทัยธานี – เปิดอกผู้ปกครองเหยื่อรถบัสมรณะ ครู-นร.โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก ดับ 23 ศพ..เดินหน้าจ้างทนายสู้คดีเองให้ถึงที่สุด หลังศาลพิพากษาสั่งปรับ-รอลงอาญาจำเลยทั้ง 3 ราย ยังเจอเจ้าของรถบอกยกข้าวสาร-น้ำมันพืช/น้ำมันหอย พร้อมเงิน 555,000 ต่อรายผ่อนจ่ายเดือนละหมื่น เป็นค่าเยียวยาแล้ว
กรณีศาลจังหวัดธัญบุรี อ่านคำพิพากษาคดีโศกนาฏกรรม กรณีไฟไหม้ รถบัสทัศนศึกษา บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า ใกล้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งทำให้ครูและเด็กนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานี เสียชีวิตถึง 23 ราย
โดยสั่งลงโทษ เจ้าของอู่รถ ซึ่งเป็นพ่อและลูกสาว จำเลยที่ 1 และ 2 ให้จำคุก คนละ 8 ปี ปรับคนละ 200,000 บาท แต่เมื่อให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 100,000 บาท พร้อมรอการลงโทษ 5 ปี และคุมประพฤติ ส่วนคนขับรถบัส จำเลยที่ 3 ศาลสั่งจำคุก 8 ปี 2 เดือน ปรับ 205,000 บาท แต่เมื่อรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 4 ปี 1 เดือน ปรับ 102,500 บาท และให้รอการลงโทษ 5 ปีเช่นเดียวกัน
นางสาวจิรวรรณ จำนงสังข์ ซึ่งเป็นมารดาน้องพีช หนึ่งในเด็กนักเรียนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว เปิดเผยว่า เมื่อวานไปฟังคำตัดสินซึ่งทั้งคนขับและเจ้าของรถบัสได้ออกจากคุกมาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับการที่ลูกต้องตั้งแต่อายุยังน้อย และไม่ยุติธรรมทั้งกับเด็กนักเรียนและครูที่เสียชีวิตไป จึงตัดสินใจสู้คดีต่อ จ้างทนายกันเอง เพราะหวังพึ่งหน่วยงานอะไรไม่ได้เลย
“ที่ผ่านมาเจ้าของรสบัสเยียวยาผู้เสียหาย ด้วยการผ่อนชำระเดือนละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะครบ 550,000 บาท เช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆ ซึ่งนับว่าไม่คุ้มที่ลูกต้องจากไปอยู่แล้ว แต่ที่ทำให้เจ็บใจมากไปอีก ก็คือทางเจ้าของรถบัสบอกว่า..ข้าวและอาหารแห้งที่เอามาให้ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้ว ซึ่งที่เขาเอามาให้คือข้าวสาร 1 ลูก น้ำมันพืช น้ำตาลทรายและน้ำมันหอยเท่านั้น”
นางสาวจิรวรรณ ย้ำว่าไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปเฉยๆ จึงได้จ้างทนายกันเอง และจะเรียกร้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ซึ่งยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ยังเศร้าโศกเสียใจ และได้นำกระดูกของน้องพีชทำเจดีย์ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อเป็นการระลึกถึงลูกและได้แต่ดูรูปน้องพีชทุกวัน ก็หวังว่าจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยในเร็ววันนี้
ทั้งนี้วันที่ 1 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ทางโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี จะจัดพิธีทำบุญครบ 1 ปี ที่เด็กนักเรียนและครูเสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมดังกล่าว