ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ประทับฟ้อง 4 จำเลย คดี “นิวัติไชย-พวก” นัดสอบคำให้การ 28 ต.ค.นี้

สระบุรี - ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 มีคำสั่งประทับฟ้อง พล.ต.อ.วัชรพล–สุภา–วิทยา–ณัฐจักร 4 จำเลย คดี “นิวัติไชย เกษมมงคล กับพวก” กำหนดนัดพร้อมสอบคำให้การ 28 ตุลาคมนี้ ขณะที่ “วีระ สมความคิด” โจทก์ ย้ำคดีเดินหน้าอีกก้าว ขอบคุณศาลที่ยืนหยัดความเที่ยงธรรม
วันที่ 10 กันยายน 2568 ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องจำเลยในคดีหมายเลขดำ อท.95/2567 ตามฟ้องของนายวีระ สมความคิด โดยให้ดำเนินคดีกับจำเลย 4 ราย ประกอบด้วย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ (จำเลยที่ 3) น.ส.สุภา ปิยะจิตติ (จำเลยที่ 7) นายวิทยา อาคมพิทักษ์ (จำเลยที่ 8) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ (จำเลยที่ 11)
ทั้งนี้ ศาลนัดพร้อมเพื่อสอบคำให้การและกำหนดวันนัดพิจารณาในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น.
ด้านนายวีระ สมความคิด โจทก์คดีนี้ เปิดเผยหลังฟังคำสั่งว่าศาลมีคำสั่งประทับฟ้องถือเป็นการเดินหน้าไปอีกหนึ่งขั้นในกระบวนการยุติธรรม และขอขอบคุณศาลที่ดำรงความเที่ยงธรรมให้กับทุกฝ่าย เพราะศาลได้แจกแจงรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจน ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง 12 ท่าน มีท่านใดที่กระทำความผิดและไม่ได้กระทำความผิด และมีการกระทำความผิดในช่วงใด
สำหรับท่านที่ศาลฯยกฟ้อง เป็นการกระทำความผิดในช่วงที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นคนที่ถูกศาลฯให้มีมูลความผิดนั้น มี 4 ราย ประกอบด้วย ประกอบด้วย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ (จำเลยที่ 3) น.ส.สุภา ปิยะจิตติ (จำเลยที่ 7) นายวิทยา อาคมพิทักษ์ (จำเลยที่ 8) นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ (จำเลยที่ 11) โดยทั้ง4 รายนค้ จะต้องเดินทางมาพบศาลฯ เพื่อตรวจคำให้การอีกครั้ง ในวันที่ 28 ต.ค. นี้ ในเวลา 9.00 น.
ด้านนายศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย กล่าวว่า สำหรับในทางคดีนั้น โดยนับตั้งแต่วันนี้ เมื่อศาลฯมีคำพิพากษามีมูลประทับรับฟ้อง โดยจำเลยทั้ง 4 คน จะต้องดำเนินขั้นตอนต่อไป คือ กำหนดวันนัดสืบพยาน และขอฝากถึงประชาชนพี่น้องชาวไทย สิ่งที่นายวีระ สมความคิด ที่กระทำมาโดยตลอดกว่า 20 ปีนั้น ไม่มีอคติหรือความโกรธแค้นใครเป็นการส่วนตัว แต่เป็นที่คนไทยโหยหาว่าวันนี้ปัญหาของชาติและปัญหาของบ้านเมืองนั้น
เกิดจากการละเลยของการปฎิบัติหน้าที่ของบุคคลที่เป็นข้าราชการบางคน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการคอรัปชั่นอย่างใหญ่ โดยทางลูกความได้ขอฝากไว้ว่า หากประชาชนคนไทยทุกคน ออกมาสู้ ออกมากันต่อต้านคอรัปชั่น รวมถึงเหตุการณ์ในขณะนี้ คือ เหตุการณ์ของบ้านเมือง ที่ต้องการได้คนดีที่เสียสละ แล้วแก้ปัญหาปราบปรามคอรัปชั่นให้สิ้นซาก ไม่เช่นนั้นประเทศไทยเรา จะไม่ทันเขา และจะทิ้งปัญหาไว้กับลูกหลาน