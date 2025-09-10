ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดอ่านคำสั่งมูลฟ้อง คดี “วีระ สมความคิด” ฟ้องเลขาฯ-กรรมการ ป.ป.ช. รวม 12 คน

สระบุรี - คดีสะเทือนวงการปราบโกง! ศาลอาญาจริงจังและมิชอบภาค 1 ฟังคำสั่งชั้นสวนเชื้อราอีกครั้ง 10 ก.ย. “วีระสมความคิด” และคำอธิบาย ป.ป.ช. รวม 12 คนอีกครั้งที่นี่
(10 ก.ย. 68) เวลา 10.00 น. ที่ศาลอาญาคดีสอบสวนและมิชอบชอบภาค 1 จ. สระบุรีตรวจสอบคำสั่งหรือคำพิพากษาในชั้นไต่สวนมูเพดานคดีที่นายวีระ สมความคิดนักกฎหมายด้านการตรวจสอบการยื่นข้อเสนอนายนิวัติไชย เกษมมงคลเว็บไซต์ป้องกันและวิจารณ์การตำรวจแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมสนับสนุน ป.ป.ช. รวม 12 คนเป็นจำเลย
คดีดังกล่าวมีหมายเลขดำ อท.95/2567 โดยเฝ้าระวังการเฝ้าระวังโดยตรงสวนโจทสวน 1 ส่วนคำสั่งโจทจะประกาศส่วนประกอบของผู้บัญชาการจำเลยคำแนะนำเพิ่มเติมในตัวบุคคลเพิ่มเติมแต่จะตรวจสอบในชั้นนี้ทั่วไปแล้วตรวจสอบการปฐมนิเทศปากเน้นย้ำการตรวจสอบอีกครั้งของโรงพยาบาลสวน
นายวีระ สมความคิด เปิดเผยว่า การเดินทางในครั้งนี้ตรงกับวันที่ 10 ก.ย. 2568 ซึ่งเป็นวันที่ศาลอาญาทุจริตภาค 1 นัดฟังคำสั่งคดี หลังจากมีการไต่สวนมูลฟ้องเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ตนจำเป็นต้องเดินทางมาฟังว่าศาลจะรับไว้ไต่สวนพิจารณาคดีหรือไม่