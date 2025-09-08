เตรียมจัดเดินแบบผ้าไหม หาทุนแก้วิกฤตการเงินโรงพยาบาลขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น -'จัดเดินแบบผ้าไหม “ร้อยรักษ์ผ้าไทย สานใจสู่โรงพยาบาลขอนแก่น” หารายได้ช่วยโรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ว่าฯ ย้ำทำทุกทางช่วยเสริมสภาพคล่องที่ติดลบกว่า 1,000 ล้านบาท เผยสถานการณ์ล่าสุดบริษัทยาเตรียมงดส่งยา เครื่องมือแพทย์ไม่ได้บำรุงรักษานับพันรายการ วอนผู้ใจบุญร่วมช่วยเหลือ
วันนี้ (8 ก.ย.) ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขอนแก่น, นางจิรภา เชื้อดวงผุย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ร้อยรักษ์ผ้าไทย สานใจสู่โรงพยาบาลขอนแก่น” ซึ่ง จ.ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยวานภาครัฐภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของพี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ที่กำลังประสบภาวะวิกฤตขาดสภาพคล่อง ติดลบกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนร่วมรับฟังแถลงข่าวจำนวนมาก
นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากหลายฝ่ายที่ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม กิจกรรมดังกล่าวเป็นการระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและยังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาสและผู้ป่วยยากไร้
ด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และเผยแพร่คุณค่าของผ้าไทยผ่านกิจกรรมเดินแบบ รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล และการช่วยเหลือสังคม พร้อมทั้งการจัดแสดงและการจำหน่ายสินค้าโอทอป
ภาวะการเงินของโรงพยาบาลขอนแก่นนั้นติดลบกว่า 1,000 ล้านบาท สิ่งที่จังหวัดทำได้ในฐานะที่โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นเสาหลักด้านสุขภาพ และสาธารณสุขของจังหวัดที่ให้บริการผู้ป่วยวันละกว่า 4,000 ราย คือการร่วมด้วยช่วยกันเสริมสภาพคล่อง ด้วยกิจกรรมและกำลังของแต่ละฝ่าย ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่การจัดคอนเสิร์ตหารายได้ ต่อด้วยการเดินแบบผ้าไทย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลายรูปแบบ
เริ่มจากการเดินแบบ VVIP ค่าสมัคร 50,000 บาท (พร้อมบัตรผู้ติดตาม 5 ใบ), การเดินแบบ VIP ค่าสมัคร 20,000 บาท (พร้อมบัตรผู้ติดตาม 2 ใบ), การเดินแบบทั่วไป (เดินเดี่ยว) ค่าสมัคร 3,000 บาท, การเดินแบบทั่วไป (เดินคู่) ค่าสมัคร 5,000 บาท และบัตรเข้าชมงานราคา 1,000 บาท โดยนำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลขอนแก่น วันที่ 23 กันยายน 2568
ล่าสุดโรงพยาบาลแจ้งว่าบริษัทยาเตรียมจะงดส่งยาให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น, การผ่าตัดบางรายการต้องเลื่อนไปก่อน, มีการปรับลดรายจ่ายหลายรายการทำให้บุคลากรทางการแพทย์หลายคนลาออก และที่สำคัญอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 1,400 รายการไม่ได้รับการซ่อมบำรุง จนทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเรียกได้ว่าภาระงานกับอุปกรณ์ที่มีนั้น โรงพยาบาลขอนแก่นวิกฤต
อย่างไรก็ตามก็มีคำถามว่า มีประชาชนจำนวนมากอยากร่วมบริจาคคนละ 5 บาท 10 บาท ตามกำลัง เพราะไม่สามารถจะมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ จังหวัดก็เตรียมที่จะจัดทำผ้าป่า เพื่อให้ผู้ใจบุญในพื้นที่และผู้ที่ทราบข่าวได้มาร่วมทำบุญต่อลมหายใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคตามกำลังทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นด้วยกัน