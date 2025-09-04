เบิร์ด ธงไชย – ครูสลา คุณวุฒิ ยกทัพศิลปินส่งต่อพลังการให้ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส เนื่องในวันมหิดล 68

เบิร์ด-ธงไชย พร้อมด้วย ครูสลา-คุณวุฒิ ยกทัพศิลปิน ไผ่-พงศธร, ต่าย-อรทัย, หญิงลี ศรีจุมพล, ตูน-อาทิวราห์, แบงค์-ปรีติ, และ โจอี้-ภูวศิษฐ์ ศิลปินสังกัด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ร่วมเชิญชวนประชาชน เป็นผู้ให้ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2568 โดยการบริจาคเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราช
โดยในปีนี้ แป้งร่ำ-ศิวนารี ศิลปินสังกัด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พร้อมด้วย แอลม่อน-ภูมิวรรณ และ โปรเกรส-ภาสวิชญ์ นักแสดงสังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ศิริราชรวมใจศิลปินช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องในวันมหิดล 2568” จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมออกรับบริจาคร่วมกับนักศึกษาแพทย์วิทยาเขตบางกอกน้อย และมอบธงที่ระลึกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น ท่ามกลางความคึกคักของเหล่าแฟนคลับและประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคกันอย่างเนืองแน่น
นอกจากนี้ยังมีศิลปินจิตอาสา ได้แก่ โบนัส-ภัทรธิรา ศิลปินสังกัด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พร้อมด้วย โอห์ม-ฐิติวัฒน์ และ ปูน มิตรภักดี นักแสดงสังกัด จีเอ็มเอ็มทีวี ที่จะเข้าร่วมรับโทรศัพท์จากประชาชน ที่ส่งน้ำใจมาร่วมบริจาคในรายการพิเศษเนื่องใน วันมหิดล ภายใต้แนวคิด “ศิริราชบูรณาการความเป็นเลิศ เพื่อผู้ป่วยชาวไทย” โดยจะมีการถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 16.00-18.00 น. ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และช่อง One31 ตลอดจนถ่ายทอดสดผ่านทาง Page Facebook : sirirajpr
เบิร์ด-ธงไชย เปิดเผยว่า “มาร่วมเป็นผู้ให้ เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช โดยการบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศ มาร่วมกันบริจาคเยอะๆ นะครับ”
ไผ่-พงศธร เปิดเผยว่า “เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมมอบโอกาสให้กับผู้ป่วย ผมเชื่อว่าน้ำใจเล็กๆ ของทุกคนจะกลายเป็น สิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับครับ บริจาคจะได้รับธงที่ระลึกวันมหิดลครับ มาร่วมกันสร้างสังคมที่สวยงาม ร่วมส่งต่อการให้ด้วยกันนะครับ”
โจอี้-ภูวศิษฐ์ เปิดเผยว่า “ยังมีผู้ป่วยที่รอการช่วยเหลืออีกจำนวนมากครับ เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันทำบุญเพื่อช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช บริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันครับ ที่ศิริมูลราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศครับ”
แป้งร่ำ-ศิวนารี เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มีโอกาสร่วมงานแถลงข่าววันมหิดลประจำปีนี้ และยังได้ร่วมกิจกรรมออกรับบริจาคกับน้องๆ นักศึกษาแพทย์ด้วย ยิ่งทำให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็กๆ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษา แป้งร่ำขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและรับธงที่ระลึก วันมหิดลได้ที่ศิริราชมูลนิธิ สามารถช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยได้นะคะ บริจาค 20 บาทขึ้นไปจะได้รับธงมหิดลเป็นที่ระลึก หรือบริจาค 300 บาทขึ้นไปรับธงมหิดลพร้อมเสาค่ะ มาร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยกันเยอะๆ นะคะ”
สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ บริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.sirirajfoundation.org/th/campaign/d111111/ และบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ธงวันมหิดล) หรือบริจาคด้วยตนเองที่ ศิริราชมูลนิธิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2419 7658-60, 0 2414 1414 Facebook: TongMahidol หรือ Line: @sirirajfoundation