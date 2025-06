IIHF ตั้ง "วันชนะ" นั่งตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายพัฒนา นโยบายช่วยเหลือทุกชาติ เสริมแกร่งเอเชียสู่ระดับโลก

สหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ (IIHF) ได้ประกาศแต่งตั้ง นายวันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬา IIHF Sport Development Manager For Asia And Oceania ของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ โดยจะมีสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งจะดูแลการพัฒนากีฬาไอซ์ฮอกกี้ในระดับเยาวชนชายและหญิง อีกทั้งกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกีฬา เช่นผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และผู้บริหารสมาคม ทุกประเทศใน Asia และ Oceania อีกทั้ง ในปี 2026 ประเทศไทย จะได้เป็นเจ้าภาพ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ หญิง ยู-18 ดิวิชั่น 3ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ที่ประเทศสวีเดน โดย ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ในฐานะฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของสหพันธ์ในภูมิภาคเอเชีย ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยอีกกว่า 75 ประเทศชาติสมาชิกโดยในที่ประชุมได้มีการพูดคุยและสรุปผลงานประจำปี อีกทั้งยังได้มีการประกาศประเทศที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในระดับต่างๆ ทุกรายการ และการอัพเดทเกี่ยวกับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ที่มิลาน ประเทศอิตาลี อีกทั้งยังมีการอัพเดทกติกาต่างๆที่จะใช้ต่อไป นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้ นายวันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬา IIHF Sport Development Manager For Asia And Oceania ของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ โดยจะมีสำนักงานในประเทศไทย ซึ่งจะดูแลการพัฒนากีฬาไอซ์ฮอกกี้ในระดับเยาวชนชายและหญิงม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อวงการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งไทย ที่ตอนนี้มีคนไทยคนแรกก็คือ วันชนะ เข้าไปทำงานในระดับการพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทั่วโลก จากผลงานที่โดดเด่นของไอซ์ฮอกกี้ไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้มีการยกระดับในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐาน การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยม มีการจัดอบรมตามหลักสูตรของ IIHF ในเรื่องของผู้ฝึกสอน และ ผู้ตัดสิน มีการทำโปรแกรม Lrarn to play ที่ส่งผลให้ผลงานในระดับทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิง มีความโดดเด่น จนเป็นที่จับตาไปทั่วโลกม.ล.กฤษฎา ยังเผยว่า ที่ผ่านมา นายวันชนะ ยังได้ทำงานร่วมกับสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติมาอย่างดี ในฐานะทีมบริหารภูมิภาคเอเชีย ของ ไอวาซ โอมอร์กานอฟ รองประธานสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ และการที่ นายวันชนะ ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติในครั้งนี้ ก็จะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยในการด้านการพัฒนานักกีฬาที่มากขึ้น และอาจจะส่งต่อไปถึงกลุ่มประเทศในอาเซียน ในปลายปีนี้ ที่เราเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ เพื่อส่งเสริมต่อยอดเพิ่มความขีดความสามารถของกลุ่มประเทศในภูมิภาคนี้ ให้เทียบเท่ากับชาติชั้นนำในเอเชีย และ ต่อสู้กับทีมในเวทีระดับโลกได้ขณะที่ นายวันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ได้กล่าวขอบคุณทุกคนในที่ประชุมที่ไว้วางใจให้ตนทำหน้าที่ในการพัฒนาวงการไอซ์ฮอกกี้ระดับโลก ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น ตนก็จะช่วยพัฒนาชาติประเทศที่กำลังพัฒนากีฬาไอซ์ฮอกกี้ และประเทศไหนต้องการความช่วยเหลือ ตนก็จะเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่ ด้วยประสบการณ์ที่มีจากการที่ทำงานด้านพัฒนาภูมิภาคเอเชีย และ ประเทศไทย ตนเชื่อว่ามีความสามารถที่จะช่วยให้วงการไอซ์ฮอกกี้โลกมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ประกาศประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันระดับต่างๆของศึกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ โดยประเทศไทย ถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมหญิง ดิวิชั่น 3 (IIHF U18 Women’s World Championship Division III) อีกด้วย