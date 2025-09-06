"อนุทิน" คว้าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 คนขอนแก่นแห่ซื้อเลขท้าย เกลี้ยงแผง!

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักเสี่ยงดวงไม่พลาด หลังจากโหวดเลือกนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของประเทศไทย โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้รับเสียงส่วนมาก เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 นักเสี่ยงดวงแห่ซื้อเลขท้าย ทำให้ลอตเตอรี่เลข 32 เกลี้ยงทุกแผง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายในวัดหนองแวงอารามหลวง เขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งมีแผงขายลอตเตอรี วางเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก มีนักเสี่ยงดวงเข้ามาเลือกดูลอตเตอรีตลอดทั้งวัน หลังจากมีเลขในใจที่ต้องการลุ้นรางวัลประจำงวดวันที่ 16 ก.ย.68 ที่จะมาถึง โดยพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เลขที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้คือ 32, 23
ตัวเลขดังกล่าว เป็นเลขลำดับนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศไทย ปรากฏว่าเลขท้ายลอตเตอรี 32 ได้รับความสนใจ ขายหมดเกลี้ยงแผงตั้งแต่ยังไม่นำมาติดที่แผง และมีเหลือเพียงไม่กี่ใบเท่านั้น เพราะหลังจากทราบผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ คนชอบเสี่ยงดวงต่างหาซื้อเก็บไว้
นางบัวเรียน สัสดีไกรสร อายุ 58 ปี แม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่าเลขท้าย 32, 23 ขายดีมาก และหมดอย่างรวดเร็วเกลี้ยงแผงทันที เนื่องจากเป็นเลขเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คนที่ 32 และไม่มีคนมาถามเลขท้ายอื่นเลย นอกจากเลขเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งคนคิดว่าเลขท้ายตัวนี้ น่าจะออกเหมือนงวดที่แล้วตอนที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 31 พ้นจากตำแหน่ง
ตอนนี้ยอมรับว่าเลข 32, 23 หมดเร็วมาก ยังติดที่แผงไม่เสร็จ นักเสี่ยงดวงต่างให้ความสนใจหาซื้อกันหมดแล้ว อีกทั้งในงวดนี้ยังไม่มีกระแสเลขดังตัวอื่นเข้ามา จึงทำให้นักเสี่ยงดวงต่างพุ่งเป้าหาซื้อเลขท้ายลำดับนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ของประเทศ