ตำรวจเตรียมเรียกเจ้าของรถเช่าในเมืองพัทยาให้ปากคำคดีฆ่ายัดศพหญิงสาวทิ้งอ่างเก็บน้ำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจห้วยใหญ่ เตรียมเรียกเจ้าของรถเช่าในเมืองพัทยาเข้าให้ปากคำ หลังกล้องวงจรปิดจับชัดภาพรถที่ผู้ต้องสงสัยเป็นชายชาวจีนขับมาซื้อดัมเบลจากห้างฯแห่งหนึ่ง ซึ่งทั้งขนาดและน้ำหนักตรงกับที่พบในกระเป๋ายัดศพหญิงสาวทิ้งอ่างเก็บน้ำ
วันนี้ (5 ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีฆ่าอำพรางศพหญิงสาวนิรนาม อายุประมาณ 30-40 ปี ยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สีดำที่มีการใช้แผ่นดัมเบลน้ำหนักรวม 15 กิโลกรัมถ่วงน้ำหนักทิ้งในอ่างเก็บน้ำ ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ( ท้องที่ สภ.ห้วยใหญ่ ) โดยคาดว่าศพเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำ 5 วัน ว่าล่าสุดแม้ขณะนี้จะยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหน
แต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่าน พ.ต.ท.นิติภูมิ บัตรวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ ได้เชิญพยานปากคำสำคัญซึ่งเป็นพนักงานขายภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ริมถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ มาสอบปากคำและให้ข้อมูล จนทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมาได้มีชายชาวจีน อายุประมาณ 40 ปี รูปร่างสันทัดเข้ามาซื้อแผ่นดัมเบลแบบยกเซ็ต น้ำหนักรวม 20 กิโลกรัม
ซึ่งภายในกล่องยกเซ็ตดัมเบล จะมีแก่นจับ 2 อัน และแผ่นเหล็กดัมเบล 8 แผ่น โดยมีแยกแผ่นดัมเบลขนาดน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม 4 แผ่น , 1.25 กิโลกรัม 2 แผ่น และ 2.5 กิโลกรัมอีก 2 แผ่น และยังมีการซื้อแผ่นดัมเบลน้ำหนัก 5 กิโลกรัมแยกอีก 1 ชิ้น รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 3,000 บาท
หลังชำระเงิน พนักงานขายยังได้ช่วยยกนำไปส่งขึ้นท้ายรถเอสยูวี สีบรอนซ์เงิน ไม่ทราบยี่ห้อรุ่น
และยังให้ข้อมูอีกระหว่างที่ตนเองพูดคุยกับลูกค้า แต่ก็พบว่าลูกค้ารายนี้ได้พูดคุยกับใครบางคนเป็นภาษาจีนอยู่ตลอดเวลา และยืนยันว่าขณะนำสินค้าใส่ท้ายรถหนถ่มจีนไม่พบว่ามีกระเป๋าแต่อย่างใด
" ลูกค้าชาวจีนรายนี้มีท่าทีเรียบเฉย และไม่มีท่าทีกังวลใดๆหรือผิดสังเกตอะไร กระทั่งมาทราบข่าวว่ามีคดีฆ่ายัดกระเป๋าและใช้ดัมเบลถ่วงน้ำหนัก ก็รู้สึกตกใจมากเพราะไปสะดุดตากับแผ่นดัมเบล น้ำหนัก 5 กิโลกรัมที่ใช้ในการก่อเหตุ กระทั่งมีตำรวจมาเชิญไปสอบปากคำซึ่งก็ต้อง ยอมรับว่ากลัว และตกใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก"พยานปากคำสำคัญ กล่าว
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังที่ศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งจำหน่านแผ่นดันเบลให้กับชายชาวจีน เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่าเป็นลักษณะเดียวกันกับแผ่นดัมเบลที่คนร้ายใช้ถ่วงน้ำหนักในกระเป๋าเดินทางที่มีศพหญิงสาว อีกทั้งยังพบว่าแผ่นดัมเบลที่ขายให้กับชาวจีน มีขนาดและน้ำหนักตรงกันทั้งหมดอีกด้วย
ด้าน พ.ต.ท.นิติภูมิ บัตรวงศ์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ เผยว่าในวันพรุ่งนี้ ตำรวจจะเรียกเจ้าของรถเช่าแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา เข้าให้ปากคำ หลังแนวทางการสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถที่ใช้นำมาซื้อแผ่นดัมเบล เป็นรถเช่าอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งในเบื้องต้นทราบว่าเป็นรถ เอสยูวี ( suv ) ยี่ห้อ โตโยต้า เวลอส สีบรอนซ์-เทา
และในเบื้องต้น เชื่อว่าตำรวจน่าจะออกหมายจับผู้ต้องสงสัยชาวจีนในเร็วๆนี้ด้วย.