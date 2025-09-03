ชาวสุรินทร์เห็นด้วย“มทภ.2” ปิดตาย“ปราสาทตาเมือนธม” เสนอสร้างกำแพงถาวรเหตุเชื่อใจเขมรไม่ได้

สุรินทร์- ประชาชนชาวสุรินทร์ เห็นด้วยกับแม่ทัพภาคที่ 2 ปิดตาย “ปราสาทตาเมือนธม” อ.พนมดงรัก สุรินทร์ กัมพูชาจะขึ้นมาเที่ยวต้องขอวีซ่าใช้พาสปอร์ต เสนอสร้างกำแพงถาวรปิดตายไปเลย เหตุเชื่อใจเขมรไม่ได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อวันที่ 2 ก.ย.68 ที่ผ่านมา ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 (มทภ.2) ได้กล่าวกับนักศึกษาหลักสูตรวัคซีนเพื่อชีวิต(วชส.) สมาคมพนักงานสอบสวน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตอนหนึ่ง ระบุว่า”ปราสาทตาเมือนธม มีการวางรั้วลวดหนามไว้ทั้งหมด หากมาแตะรั้วผม ต้องทำใจ ผมถือว่าแตะอธิปไตยไทย ถ้าอยากรู้ว่าจะทำอย่างไร ก็ลองมาแตะดู และยืนยันรั้วพื้นที่ กองทัพภาคที่ 2 อยู่ชั่วกัลปาวสาน สำหรับปราสาทตาเมือนธม ปิดตาย รั้วลวดหนามขึงแล้วขึงเลยไม่เอาออก จะขึ้นมาต้องใช้วีซ่า ใช้พาสปอร์ต " พล.ท.บุญสิน กล่าว นั้น
ล่าสุดวันที่ (3 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นเกี่ยวกับการปิดตายปราสาทตาเมือนธมดังกล่าวกับชาว จ.สุรินทร์ โดยพบกับ นายทองเจริญ ยวนใจ อายุ 77 ปี และ นางบุญล้อม ยวนใจ อายุ 73 ปี อยู่บ้านตะตึงไถง (อ่านว่า ตะ-ตึง-ถะ=ไง๋) ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ บอกว่า ตนเห็นด้วยกับแม่ทัพภาคที่ 2 และอยากให้สร้างกำแพงมาตรฐาน ปิดตายไปเลย ถ้าเป็นรั้วลวดหนามหรือใช้ไม้ล้อมก็จะเป็นเหมือนเดิม กำลังพลของเราจะได้มีความปลอดภัย ไม่ต้องสนใจ เพราะเชื่อใจเขมรไม่ได้ เอาความปลอดภัยของกำลังพลเราก่อน
ส่วนจุดอื่นก็อยู่ที่แม่ทัพว่าจะปิดจุดไหนบ้าง เขาจะรู้ดี จุดที่ดีที่สุด ตนคิดว่าน่าจะเกิดสงครามสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา รอบที่ 2 แต่ไม่อยากให้เกิด แต่เขมรขนกำลังมาประชิดชายแดนทุกวัน จากที่ติดตามข่าวชายแดนทุกวัน รู้สึกเป็นห่วง สงสารชาวบ้านชายแดน ซึ่งญาติพี่น้องของตนก็ขอลี้ภัยอพยพมาอยู่ที่บ้าน และวัดใกล้บ้าน ทั้งนี้ปัญหาชายแดนไทย-กะมพูชานี้อยากให้จบเร็วๆ จะปรองดองหรือทำอย่างไรให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะรัฐบาลต้องมาแก้ไขเรื่องปัญหาชายแดนให้จบเร็วๆ เพราะชาวบ้านลำบาก รวมถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องด้วย