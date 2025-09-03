ชาวบ้านยิ้ม! เงินช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 จ่ายแล้ว แห่ถอนเงินหน้าธกส.ขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ชาวนาจังหวัดขอนแก่น ยิ้มร่า หลังเงินช่วยชาวนาออกแล้ว แห่ตรวจยอดเงินในบัญชี ธกส. พร้อมถอนเงินจากบัญชีไปใช้ซื้อปุ๋ยบำรุงข้าวนาปี แนะรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ อย่าลืมชาวนาทั้งประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. สาขาขอนแก่น พบว่ามีชาวนาหลายราย ที่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินตามโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ปีการผลิต 2568/2569 มาตรวจเช็คยอดเงินในบัญชี ซึ่งจะได้รับในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งจะเริ่มโอนเงินรอบแรกตั้งแต่วันที่ 1-4 ก.ย. 2568
นายสมหวัง เพียวะจักร์ อายุ 65 ปี ชาวนาจาก ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ชาวนา กล่าวว่า มากดเงินช่วยชาวนาที่บ้านมีนา 1 ไร่ ได้ 1,000 บาท ดีใจที่มีเงินไว้ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวไว้ซื้อของใช้ในบ้าน อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินชาวนาแบบนี้ไปเรื่อยๆ ได้น้อยยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ควรให้ความสนใจกับเกษตรกรชาวนา และมีเงินช่วยเหลือแบบนี้อย่าทิ้งเกษตรกร
ขณะที่นายวีระศักดิ์ พุดสุด อายุ 61 ปี ชาวนาจาก ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่าได้เงินวันนี้ดีใจมากจะเอาเงิน 10,000 บาท ไปซื้อปุ๋ย 5 ไร่ ประมาณ 5,000 บาท ค่าเกี่ยวไร่ละ 700 บาท ประมาณ 3,500 บาท ถ้าจะให้พอค่าทำนาคงจะไม่พอ แต่ก็ยังดีที่มีเงินตรงนี้เข้ามาช่วยเหลือ ตนจะเก็บเงินไว้เป็นค่าเกี่ยวข้าวนาปีที่กำลังจะมาถึง ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือและให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวนา
ด้านนางบุษบา อ่ำชัยภูมิ อายุ 48 ปี ชาวนา ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กล่าวว่าวันนี้มากดเงินช่วยชาวนา รู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก ได้เงินจะเอาไปซื้อปุ๋ยและเก็บไว้เป็นค่าเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ค่ารถเกี่ยวประมาณ 6,000 กว่าบาท ที่จริงเงินก็ไม่พอ แต่ก็ยังดีที่ได้เงินมาช่วยเหลือ ขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชาวนา อยากฝากถึงรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาให้ดูแลเกษตรกรชาวนาแบบนี้ อย่าลืมเกษตรกรถึงได้น้อยแต่ขอให้ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าได้เพิ่มขึ้นอีกก็จะดี
สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีเกษตรที่ได้รับเงินจาก โครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ปีการผลิต 2568/2569 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งสิ้น 46,910 ราย รวมเป็นเงินกว่า 368 ล้านบาท