อุทาหรณ์สลด! เด็กหญิงโคราช 2 ขวบ หลบไปเล่นน้ำในห้องน้ำลำพัง พลาดหัวทิ่มจมถังน้ำดับ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- อุทาหรณ์สลด! เด็กหญิงชาวโคราช 2 ขวบ หลบไปเล่นน้ำในห้องน้ำภายในบ้านเพียงลำพัง พลาดหัวทิ่มจมถังน้ำดับ
วันนี้ ( 1 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์สลดนี้ เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (31 ส.ค.68) โดยหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาโคราช ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์รับแจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ว่า มีเด็กพลัดตกถังน้ำ ที่บ้านหลังหนึ่ง ภายในหมู่บ้านหนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงรีบรุดไปตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว พบเด็กหญิง อายุ 2 ขวบ (ขอสงวนชื่อ) ซึ่งญาติอุ้มมานอนบนโต๊ะภายนอกตัวบ้าน อยู่ในสภาพนอนหมดสติ ไม่สวมเสื้อผ้า และตรวจไม่พบชีพจร เจ้าหน้าที่จึงเร่งทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ยื้อชีวิต พร้อมประสานรถพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เข้าสนับสนุนเพราะเด็กหมดสติ ไม่หายใจ อาการสาหัส ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลฯ เป็นการเร่งด่วน
จากการสอบถามญาติของเด็ก (ขอสงวนชื่อ) ทราบเบื้องต้นว่า ก่อนเกิดเหตุทุกคนนั่งอยู่ในบ้านตามปกติ ปล่อยให้เด็กเดินเล่นอยู่ในบ้าน แต่ไม่นาน ไม่เห็นเด็กอยู่ใกล้ๆ จึงออกตามหา กระทั่งไปพบว่า เด็กอยู่ภายในห้องน้ำ ในลักษณะหัวทิ่มลงในถังน้ำ ขาชี้ฟ้า ญาติจึงรีบอุ้มขึ้นมา แต่เด็กหมดสติแล้ว พยายามช่วยกันกระตุ้นทำให้เด็กรู้สึกตัวต่ำไม่เป็นผล จึงรีบโทรแจ้งสายด่วน 1669 ขอความช่วยเหลือดังกล่าว
ล่าสุดวันนี้ (1 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคืบหน้าอาการของเด็ก ญาติแจ้งว่า น้องได้จากไปแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ซึ่งแพทย์บอกว่า ได้ใส่ท่อช่วยหายใจประคับประคองชีวิต เพราะน้องหยุดหายใจไปนาน แต่อาการไม่ดีขึ้น และได้เสียชีวิตลงในที่สุด
เหตุการณ์นี้ จึงถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเฉพาะครอบครัวที่มีบุตรหลานที่ยังเล็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะต้องไม่ปล่อยให้เด็กเล็กอยู่โดยลำพังใกล้กับถังน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำ ทั้งนี้เพราะเด็กอาจจะเกิดอันตรายหรือพลาดเหมือนกับเหตุการณ์นี้ได้ทุกเวลา ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบุตรหลานให้มากขึ้นด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้น