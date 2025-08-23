เตือนนักท่องเที่ยวเล่นน้ำทะเลหลังฝนตก ระวัง “มังกรทะเลสีน้ำเงิน” พิษไม่ต่างจากแมงกะพรุน

กรมควบคุมโรค เตือนเล่นน้ำทะเลช่วงนี้ ระวัง “มังกรทะเลสีน้ำเงิน” (Blue Dragon) สีสัน สวยงาม อย่าสัมผัส เป็นสัตว์มีพิษ ซึ่งพบมากหลังฝนตก
เมื่อวานนี้ (22 สิงหาคม 2568) นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวัง ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว จาก “มังกรทะเล” หรือ “ทากทะเลสีน้ำเงิน”
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งรายงานจากกลุ่มเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ life guard ว่า พบเห็นมังกรทะเลสีน้ำเงิน (Blue Dragon) ถูกคลื่นซัดขึ้นชายฝั่งบริเวณหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นสัตว์มีพิษจำพวกทากทะเลสีน้ำเงิน ชนิด Glaucilla sp. ที่มีพฤติกรรมการกินแมงกะพรุนที่มีพิษเป็นอาหาร โดยเฉพาะ “แมงกะพรุนหัวขวด (Bluebottle Jellyfish)” ที่นำเข็มพิษของแมงกะพรุนมาสะสมไว้ในตัวเพื่อป้องกันตัวเอง หากสัมผัสหรือโดนจะเกิดอาการเจ็บปวดเหมือนโดนเข้มพิษของแมงกะพรุน มีอาการปวดแสบปวดร้อน ระคายเคืองผิวหนัง หรือผื่นแดง
นายอนุกูล กล่าวว่า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยในการท่องเที่ยว รัฐบาลขอย้ำเตือน ประชาชนและนักท่องเที่ยว หากพบมังกรทะเล (Blue Dragon) หรือหากลงเล่นน้ำทะเลแล้วมีอาการปวดแสบปวดร้อน ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. รีบขึ้นจากน้ำทะเล และรีบขอความช่วยเหลือพร้อมโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669
2. ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆ และห้ามขัดถูบริเวณที่สัมผัส เนื่องจากการเคลื่อนไหวอาจเป็นการกระตุ้นการสัมผัสพิษมากขึ้น
3. ใช้น้ำส้มสายชูความเข้มข้น 4 – 6% ที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป ราดบริเวณที่สัมผัสต่อเนื่องอย่างน้อย 30 วินาที (ห้ามราดด้วยน้ำจืด น้ำเปล่า หรือแอลกอฮอล์) เพื่อให้เข็มพิษหลุดเช่นเดียวกับโดนแมงกะพรุน
4. หากผู้บาดเจ็บหากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว
“ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษในทะเล อาทิ หอยเม่น ปลากระเบน มังกรทะเลสีน้ำเงิน และแมงกะพรุนมีพิษชนิดต่าง ๆ ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสวมสัตว์เสื้อผ้ามิดชิดก่อนลงเล่นน้ำ และไม่ควรเล่นน้ำหลังฝนตก พร้อมทั้งสังเกตจุดวางน้ำส้มสายชูและป้ายแจ้งเตือน โดยหากมีการพบซากของมังกรทะเลสีน้ำเงิน และแมงกะพรุนอยู่ตามชายหาดขอให้งดเล่นน้ำ หรือลงเล่นน้ำในบริเวณปลอดภัย ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น นอกจากนี้ควรปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”
