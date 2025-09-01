น่าทึ่ง!เทคนิคกำแพงเพชรบ่มเพาะ นศ.อาชีวะ ปั้นนูกัตท้องถิ่นตามรอยตังเมฝรั่งเศส-ไต้หวัน

กำแพงเพชร – ได้ทั้งว่าที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่-แปรรูปผลไม้ท้องถิ่นทั้งมะม่วง-กล้วย..เทคนิคกำแพงเพชรบ่มเพาะ นศ.อาชีวะ ต่อยอดนูกัตตังเมสไตล์ฝรั่งเศส/ไต้หวัน ปั้นสูตรท้องถิ่นจนได้ “นูกัตส้มลิ้มกล้วยกรอบ” เริ่มวางหน้าร้านกาแฟบริรักษ์ ก่อนกระจายส่งร้านกาแฟทั่วทั้งจังหวัด
ปีที่มาผ่าน..หนึ่งในขนมที่โด่งดังทางโซเชียลฯ ต้องนับขนมหวานที่เรียกว่า “นูกัต” (Nougat) หรือขนมตังเมสไตล์ฝรั่งเศส และใต้หวันได้มีการดัดแปลงสูตรเป็นสไตล์ของตนเองกลายเป็นตังเมใต้หวันของฝากชื่อดัง จากความนิยมทำให้นูกัตมีการแจกสูตรให้ได้ทำตามกันมากมาย ซึ่งการส่งต่อของขนมนูกัตนั้น ในแต่ละประเทศจะมีสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ล่าสุดนายยอดเพชร แพรน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นางพิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา นางสาวเขมิสรา ศรีเสมอ นักศึกษาชั้นปวส.ปี2 แผนกวิชาการตลาด นางสาวอรวรรณ ศรีประเสริฐ นักศึกษาชั้นปวส.ปี2 แผนกวิชาการตลาด นางสาวบุษรินทร์ หอมเย็น ปวส.2 แผนกวิชาการบัญชี ใช้นวัตกรรมพัฒนาสูตรที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติ หาได้ในท้องถิ่น จนได้ผลิตภัณฑ์”นูกัตส้มลิ้มกล้วยกรอบ“ ขึ้น
เนื่องจากส้มลิ้มเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงที่นำเอามะม่วงมาแปรรูปเพื่อเก็บรักษารับประทานได้นาน ๆ แต่ส้มลิ้มจะต่างจากส้มแผ่นตรงที่มีรสเปรี้ยวมากกว่าเพราะทำจากมะม่วงที่เพิ่งเริ่มสุกเล็กน้อย ทำให้สามารถนำมาเติมแต่งรสชาติของขนมนูกัตให้อร่อยมากขึ้นได้อย่างลงตัว
ที่สำคัญส่วนผสมหลักอีกชนิดหนึ่งของนูกัตกำแพงเพชรนี้ ก็คือคือแครกเกอร์ ซึ่งได้ใช้กล้วยกรอบที่เป็นกล้วยอบเนยมาเป็นอีกส่วนผสมหรือใช้แทนกันได้ ซึ่งจะให้ความมัน อร่อย อีกเช่นกัน ส่งผลให้เป็นนูกัตมีความอร่อยที่ได้จากธรรมชาติ และได้สารอาหารจากส้มลิ้มและกล้วยอีกมากมาย
ส่วนตลาดเป้าหมายหลักคือ เพศชายและหญิง อายุ 20 –45 ปี ขึ้นไป ที่ชอบรับประทานขนม ขนมหวาน และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กลุ่มเป้าหมายรองคือ กลุ่มผู้บริโภคที่ชอบทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการความอร่อยและสะดวกในการบริโภค โดยวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ ความอร่อยจากธรรมชาติกับ คุณประโยชน์ในการบริโภค
บรรจุภัณฑ์ของนูกัตมีจะมี 2 ชนิด คือ บรรจุภัณฑ์ชั้นในเป็นซองฉีกได้ง่าย และบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็นถุงซิปล็อคออกแบบให้สวยงามน่าซื้อ บรรจุนูกัต 10 ชิ้น เพื่อให้ลูกค้าใช้ได้สะดวก เก็บรักษาได้นาน นูกัตจำหน่ายปลีกในราคา 69 บาท ราคาส่ง 55 บาท จำหน่ายทั้งผ่านเพจ FB Shoppee ร้านกาแฟบริรักษ์ไทยคาเฟ่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และร้านกาแฟในจังหวัด
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายที่สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการในอนาคต จึงได้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ส่งผลให้นักศึกษาได้ฝึก ได้ทดลอง เป็นผู้ประกอบการเนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
การประกอบธุรกิจเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะสำคัญในการดำรงชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษา การเริ่มต้นทำธุรกิจตั้งแต่ช่วงวัยเรียนไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเรียนมีรายได้เพิ่มเติม แต่ยังเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิตต่อไปได้
นักเรียนและนักศึกษาที่มีโอกาสได้ทดลองทำธุรกิจจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการการเงิน การวางแผนธุรกิจ การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ การมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจยังสามารถเสริมสร้างความมั่นใจและการตัดสินใจที่ดีได้