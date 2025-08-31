สมัชชาสุขภาพขอนแก่นเปิดเวทีถกความเห็นวางแผนรองรับสังคมสูงวัย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นฃ จัดสัมมนาสมัชชาสุขภาพประจำปี เชิญภาคีเครือข่ายร่วมระดมความคิดเห็นวางแผนรองรับสังคมสูงวัย หลังสำรวจพบประชากรของจังหวัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยมากถึง 21% เป้าหมายการทำงานสูงสุดคือก้าวสู่การเป็น ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ สู่การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพและทุกคนมีความสุข
มีรายงานว่าเมื่อท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น สมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัด โดยเชิญภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งสภาองค์กรชุมชน สภาเด็กและเยาวชน สภาองค์กรผู้บริโภค ภาคีอาสาจังหวัดขอนแก่น และมูลนิธิ ห้างร้าน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเวทีสมัชชาสุขภาพ ประจำปี 2568 โดยมีวาระการขับเคลื่อนในประเด็น“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ สู่การรองรับสังคมสูงวัย” มีผู้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความเห็นกว่า 100 คน
ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนนามกุล ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้เป็นการสรุปการทำงานของสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ที่ได้นำเสนอกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กลไกการใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลที่ได้ดำเนินการในบางพื้นที่ไปแล้ว พร้อมกับการนำเสนอข้อมูลเรื่องการทำงานรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยคณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่ไปรับฟังและเสนอแนะแนวทางการดำเนินการใน 7 พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นและได้นำมาสรุปเนื้อหาเพื่อแชร์ข้อมูลในพื้นที่กลางเพื่อร่วมมือกันในการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่ทำงานเรื่องผู้สูงอายุต่อไป
นางดวงแข อรรณนพพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องสาธารณสุขของ อบจ.ขอนแก่น ระบว่า ขณะนี้จังหวัดขอนแก่นได้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยมีตัวเลขผู้สูงอายุประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด และอบจ.เอง ได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาแล้วทั้งหมด 248 แห่ง ทำให้ต้องดูแลเรื่องสุขภาพ อนามัยของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดและงบประมาณจำนวนมากต้องลงไปเพื่อดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
โดยการวางแผนดำเนินการของ อบจ.เน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประชากรขอนแก่นมี 1.8 ล้านคน ตัวเลขผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2557-2567 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะสถิติการเกิดน้อยกว่า และหากมีคนป่วยในครัวเรือน 1 คนจะต้องมีคนดูแล 1 คนทำให้ขาดแรงงานของครอบครัวไป เป้าหมายของ อบจ.คือ ผู้สูงอายุต้องมีคุณภาพดี ดูแลตัวเองได้ โดยเน้นการสร้างเสริมเรื่อง 5 อ.คือ ออกกำลังกาย อากาศ อาหาร อารมณ์ และอุจจาระ หากอุจจาระดี ชีวีมีสุขด้วย และภารกิจของ อบจ.คือต้องทำให้ผู้สูงอายุสุขภาพดีและอยู่อย่างมีความสุข
ในขณะที่นางทองใส เอ่นหยอง ผอ.รพ.โนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เล่าถึงความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของพื้นที่ว่า ทางตำบลโนนสะอาดได้เตรียมรองรับสังคมสูงวัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในพื้นที่มีผู้สูงอายุประมาณ 200 คน ได้มีการดำเนินการทุกมิติ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดทำตลาดชุมชน ให้ผู้สูงอายุเอาสินค้ามาขาย ทำโครงการสะพานบุญ เวลามีงานศพมีคนเสียชีวิตให้มีจิตอาสาเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้เสียชีวิต และมีการจัดทำกองทุนวันละบาท
นอกจากนี้ยังมีโครงการขยะแลกไข่ แลกอาหาร เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และไม่ได้เน้นที่อายุเกิน 60 ปี แต่จะเริ่มตั้งแต่อายุ 55 ปี เพื่อให้มีคนช่วยเหลือผู้สูงอายุได้และดูแลกันเอง นอกจากนั้นยังมีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลเพื่อเป็นข้อปฏิบัติให้กับคนในพื้นที่ได้ดูแลสุขภาพร่วมกันด้วย
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการเสวนา โดยเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุมานำเสนอการทำงานและเสนอแนะการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อวางแผนดำเนินการรองรับสังคมสูงวัยซึ่งให้ทุกภาคส่วน ทุกช่วงวัยได้ออกแบบและจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะทุกระดับต่อไป