ชัยนาทเปิดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวา” ครั้งที่ 41 สุดคึกคัก ขบวนแห่–การแสดงวัฒนธรรม–สินค้าชุมชนแน่นงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชัยนาท - จังหวัดชัยนาทจัดงานวันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่น ประจำปี 2568 ยกขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมจาก 8 อำเภอสุดตระการตา พร้อมกิจกรรมประกวดส้มโอ การแปรรูปอาหาร การออกร้านสินค้าโอทอป และคอนเสิร์ตฟรีตลอดงาน 28 ส.ค.–7 ก.ย. นี้

วันนี้ (28 ส.ค. 2568) บรรยากาศสุดคึกคักที่จังหวัดชัยนาทกับการเริ่มต้นของงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 41 ประจำปี 2568” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกส้มโอขาวแตงกวาซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อ และกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

พิธีเปิดเริ่มต้นด้วย ขบวนแห่ส้มโอขาวแตงกวาและขบวนศิลปวัฒนธรรมจาก 8 อำเภอ แต่ละขบวนตกแต่งรถบุปชาติด้วยผลไม้และดอกไม้อย่างวิจิตร พร้อมสาวงามแต่งชุดไทยและชุดชาวสวนนั่งส่งยิ้มให้ประชาชนตลอดเส้นทางจากถนนวงษ์โตถึงถนนพรหมประเสริฐ โดยมีนักแสดงและนางรำรวมกว่า 1,000 คน สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวและชาวชัยนาท

เมื่อถึงหน้าศาลากลาง ขบวนแต่ละอำเภอได้ทำการแสดงโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ อำเภอวัดสิงห์กับการแสดง “ทัวร์ถิ่นต้นน้ำ หลวงปู่ศุขลือนาม อร่ามเรือง เมืองท่าจีน” อำเภอหันคา “ร้อยดวงใจไทยสามัคคี” อำเภอมโนรมย์ “สราญรมย์ชมศิลป์ วิถีถิ่นมโนรมย์” รวมถึงการแสดงของอำเภออื่น ๆ ที่สะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

ต่อมา เวลา 20.00 น. ที่บริเวณเขื่อนเรียงหิน นายนที มนตริวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดส้มโอขาวแตงกวาคุณภาพ การแปรรูปอาหารจากส้มโอ และทีมชนะเลิศการประกวดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประจำปี

งาน “วันส้มโอขาวแตงกวา” นับเป็นหนึ่งในงานประเพณีสำคัญของจังหวัดชัยนาท โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องยาวถึง วันที่ 7 กันยายน 2568 ไฮไลต์ภายในงาน ได้แก่

จำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กิโลกรัมละ 60 บาท ราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายกิ่งพันธุ์ส้มโอ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าโอทอป มหกรรมของกินของใช้จากร้านดังในโซเชียล การแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินฟรีตลอดงาน

บรรยากาศในวันแรกเต็มไปด้วยความคึกคัก มีทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว และนักสะสมส้มโอเดินทางมาชมและเลือกซื้อสินค้ากันอย่างไม่ขาดสาย สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทที่ยังคงรักษาประเพณีอันงดงาม ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน










