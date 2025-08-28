(คลิป) “แม่ทัพกุ้ง”ลั่น! พบทหารเขมรลอบวางทุ่นระเบิดยิงได้ทันที ยันยังไม่สมควรเปิดด่านชายแดน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – แม่ทัพภาคที่ 2 ลั่นพบทหารกัมพูชาลักลอบวางทุ่นระเบิดรุกล้ำอธิปไตยไทยยิงได้ทันที เผยระเบิดทหารไทยเหยียบล่าสุดเป็นระเบิดใหม่ ตรวจพบเพิ่มอีก 3 ลูกใกล้กัน กำชับไม่ประมาท หลังมีแนวโน้มกัมพูชาแอบเข้ามาวางเพิ่มอีก ยันยังไม่สมควรเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เหตุสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย
วันนี้( 28 ส.ค.68) เวลา 14.00น. ที่สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับมอบเครื่องใช้จำเป็นภาคสนามและเครื่องอุปโภคบริโภค อาทิ ยาสีฟัน สเปรกันยุง ถุงยังชีพ ปลากระป๋องปุ้มปุ้ย ปลาร้าปรุงรส ข้าวโอ๊ด ปลาส้ม เส้นบุกหมาล่า ข้าวปรุงสุก ยางรถยนต์ เงินสดจากคณะศิษย์หลวงปู่ศิลา สิริจันโท ที่ได้จากการประมูลเหรียญทองคำพหูรมาน จำนวน 1,705,299 บาท บริษัทกว้างไพศาลบริษัท เอส พี บ้านคาร์แคร์นครราชสีมา มูลนิธิใจบริสุทธิ์ และคณะของพลตรีประสิทธิชัย พ่วงจินดา และอีกหลายหน่วยงาน เพื่อนำไปมอบและจัดซื้อสิ่งของจำเป็นมอบให้กับทหารหาญที่ประจำการที่ชายแดน
แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณคณะประชาชนที่เข้ามามอบสิ่งของพร้อมกับกล่าวว่า กำลังพลที่อยู่หน้าแนวนายรู้สึกดีใจที่หลวงปู่ศิลา สิริจันโท ได้เมตตา จะเห็นได้จากที่ท่านสร้างพระรุ่น พหุรมานเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะท่านสร้างด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่มีเรื่องค้าขายพุทธพานิชย์มาแทรก และท่านมุ่งมันที่จะให้น้องๆ ลูกหลานทหารในพื้นที่ชายแดนได้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคน และสิ่งที่บ่งชี้ว่าพระรุ่น พหุรมาน รุ่นนี้มีความพิเศษ ก็คือ คุณหมอนายแพทย์ใหญ่ ของกองทัพฯ เป็นคนมาเล่าให้ฟังว่า น้องๆ ที่บาดเจ็บส่วนใหญ่แล้วปลอดภัย โดนระเบิดกระเด็นกระดอน ไม่เป็นอะไรเลยสักคน เพราะว่ามีพระรุ่นนี้และมีผ้ายันต์ และร้อยละ 90 สามารถกลับเข้าไปสู่แนวรบใหม่ จึงเป็นเหมือนขวัญกำลังใจที่ช่วยคุ้มครอง
และต้องขอขอบคุณทุกคนทุกกลุ่มที่นำสิ่งของมามอบให้กับน้องๆ กำลังพลที่อยู่แนวหน้า ซึ่งตั้งแต่ตนได้ลงไปพื้นที่ ก็ได้ใช้สิ่งของธารน้ำใจเหล่านี้ไว้บริโภคและได้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 พยายามจัดส่งของไปถึงหน้าแนวให้เร็ว และให้ตัวน้องๆ ทหาร โดยจะมีรถทหารรับสิ่งของต่ออีกทอดเพื่อนำเข้าไปสู่พื้นที่แนวหน้า
จึงอยากเรียนให้ทราบว่า สถานการณ์ตอนนี้ยังอยู่ในห้วงการเฝ้าระวังอยู่ ยังตรึงกำลังกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีน้องทหารเหยียบกับระเบิดขาขาดอีกหนึ่งนาย ตนก็ได้ไปเยี่ยม ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น น้องๆทหารได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว มันเป็นเหตุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และเกิดขึ้นด้วยความเสียสละของน้องๆ ทหารทุกคนก็พร้อมจะปฏิบัติตอบโต้ถ้ามาดีเราก็ดีด้วย ทุกคนพร้อมจะทำหน้าที่ต่อ ยังไม่ได้เว้นช่วงได้พักกัน ก็ได้ขวัญกำลังใจจากแนวหลัง ทำคลิปต่างๆ ออกไป น้องทหารหน้าแนวได้เห็นก็ฝากขอบคุณมา ทุกคนยังมีขวัญกำลังใจดีและพร้อมจะทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติต่อไป ตนในนามตัวแทนลูกหลานทหารที่อยู่หน้าแนวต้องขอขอบคุณทุกคนที่ได้นำสิ่งของต่างๆ ที่มี มามอบให้กำลังพล
จากนั้น พลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดว่า สำหรับเหตุกาณณ์ระเบิดครั้งล่าสุดนั้นยืนยันว่าเป็นระเบิดใหม่ที่ทางทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางล้ำแนวลวดหนามซึ่งเป็นเส้นทางที่ทหารของฝั่งไทยเดินลาดตระเวนเป็นประจำ และยังตรวจสอบพบว่าบริเวณโดยรอบจุดที่ระเบิดนั้นยังตรวจพบระเบิดเพิ่มอีก 3 ลูก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาของฝั่งกัมพูชาที่ตั้งใจละเมิดอธิปไตยของไทยเพราะหลังแนวเขตลวดหนามทหารไทยเป็นฝ่ายที่คุมพื้นที่อยู่ และมีแนวโน้มว่าตลอดแนวลวดหนามที่ฝั่งไทยคุมพื้นที่เอาไว้จะมีระเบิดที่ทางฝั่งกัมพูชาลักลอบนำเข้ามาวางอีกแต่ทางเราก็ไม่ประมาทและได้มีการแจ้งเตือนน้องทหารในพื้นที่ให้ลาดตระเวนด้วยความระมัดระวังเนื่องบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ใกล้กับข้าศึก
หลังจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการลาดตระเวนด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม เช่น การใช้โดรนบินลาดตระเวน การใช้กล้องวงจรปิดร่วมกับการลาดตระเวนด้วยเท้า ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทำได้อย่างเร่งด่วนคือการทำหนังสือประท้วงว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นละเมิดสนธิสัญญาออตตาวา
“นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งไปยังทหารที่ควบคุมพื้นที่จุดังกล่าวอยู่ว่าถ้าพบเห็นการละเมิดอธิปไตยสามารถยิงได้ทันทีเพราะถือว่ารุกล้ำอธิปไตยของไทย” พล.ท.บุญสิน กล่าว
ขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนและแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่นั้นจะมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าตนจะเกษียณไปแล้วก็ยังคงจะอยู่ช่วยแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่ในการทำงานในเรื่องของการให้คำปรึกษาส่วนการตัดสินใจนั้นคงจะต้องให้แม่ทัพคนใหม่นั้นเป็นคนพิจารณา ส่วนเรื่องของการเปิดด่านนั้นคงต้องรอฝ่ายรัฐบาลเป็นคนเจรจาแต่ในมุมของกองทัพนั้นยังไม่เห็นสมควรที่จะเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวในตอนท้าย