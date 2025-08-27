xs
xsm
sm
md
lg

พระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์” นักรบแห่งตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปกป้องอธิปไตยไทยจนวินาทีสุดท้าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บุรีรัมย์ - กองทัพบก ร่วม ก.วัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการพื้นที่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์ โสดา” นักรบแห่งปราสาทตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยไทย พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จนวินาทีสุดท้ายอย่างสมเกียรติ ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนทหารแห่ร่วมอาลัย

วันนี้ (27 ส.ค. 68) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการบำเพ็ญกุศลออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา กำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ชาว ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ วัดหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์


โดยเวลา 15.00 น. พล.ต.นรธิป โพยนอก รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพของ พลทหาร ธรียุทธ กระจ่างทอง ณ เมรุวัดหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มี นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจ_งหวัดบุรีรัมย์ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพบก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนาธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนทหาร ตลอดทั้งประชาชน เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัย และสดุดีทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเป็นจำนวนมาก


พล.ต.นรธิป โพยนอก รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบธงไตรรงค์แก่ครอบครัวและทายาท เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลและแสดงถึงความหาญกล้าในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผืนแผ่นดินไทย พร้อมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัว และได้ดูแลสิทธิและเงินช่วยเหลือตามสิทธิของทางราชการและภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวในด้านอื่นๆ ต่อไป


สำหรับ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา เป็นบุตรคนเดียวของนายพลวรรธน์ โสดา กันนางพริ้มเพรา จันทร์เกตุ ชื่อเล่น “น้อย” เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 ที่บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สมัครเข้ารับราชการทหารเข้ากองประจำการทหาร ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2567 สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 ออกปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ 211


พลทหาร พิทยุตม์ โสดา อุปนิสัยเป็นคนโอบอ้อมอารี เรียบร้อย อัธยาศัยดี และได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยจนวินาทีสุดท้ายด้วยโรคประจำตัว บริเวณปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2568 สิริอายุได้ 20 ปี

















พระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์” นักรบแห่งตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปกป้องอธิปไตยไทยจนวินาทีสุดท้าย
พระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์” นักรบแห่งตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปกป้องอธิปไตยไทยจนวินาทีสุดท้าย
พระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์” นักรบแห่งตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปกป้องอธิปไตยไทยจนวินาทีสุดท้าย
พระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์” นักรบแห่งตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปกป้องอธิปไตยไทยจนวินาทีสุดท้าย
พระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์” นักรบแห่งตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปกป้องอธิปไตยไทยจนวินาทีสุดท้าย
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น