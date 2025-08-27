พระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์” นักรบแห่งตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปกป้องอธิปไตยไทยจนวินาทีสุดท้าย

บุรีรัมย์ - กองทัพบก ร่วม ก.วัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการพื้นที่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พลทหาร พิทยุตม์ โสดา” นักรบแห่งปราสาทตาเมือนธม เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องอธิปไตยไทย พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จนวินาทีสุดท้ายอย่างสมเกียรติ ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนทหารแห่ร่วมอาลัย
วันนี้ (27 ส.ค. 68) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการบำเพ็ญกุศลออกเมรุ พระราชทานเพลิงศพ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา กำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ชาว ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ วัดหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
โดยเวลา 15.00 น. พล.ต.นรธิป โพยนอก รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพของ พลทหาร ธรียุทธ กระจ่างทอง ณ เมรุวัดหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มี นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจ_งหวัดบุรีรัมย์ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกองทัพบก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนาธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนทหาร ตลอดทั้งประชาชน เดินทางไปร่วมแสดงความอาลัย และสดุดีทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยเป็นจำนวนมาก
พล.ต.นรธิป โพยนอก รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบธงไตรรงค์แก่ครอบครัวและทายาท เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลและแสดงถึงความหาญกล้าในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผืนแผ่นดินไทย พร้อมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัว และได้ดูแลสิทธิและเงินช่วยเหลือตามสิทธิของทางราชการและภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวในด้านอื่นๆ ต่อไป
สำหรับ พลทหาร พิทยุตม์ โสดา เป็นบุตรคนเดียวของนายพลวรรธน์ โสดา กันนางพริ้มเพรา จันทร์เกตุ ชื่อเล่น “น้อย” เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2549 ที่บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ สมัครเข้ารับราชการทหารเข้ากองประจำการทหาร ผลัดที่ 1 รุ่นปี 2567 สังกัดกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4) ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 ออกปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในตำแหน่ง พลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็ก หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ 211
พลทหาร พิทยุตม์ โสดา อุปนิสัยเป็นคนโอบอ้อมอารี เรียบร้อย อัธยาศัยดี และได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ทำงานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยจนวินาทีสุดท้ายด้วยโรคประจำตัว บริเวณปราสาทตาเมือนธม ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2568 สิริอายุได้ 20 ปี