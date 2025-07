ภูเก็ตจัดเต็ม! รันเวย์ริมชายหาดแทนบีชคลับ สุดร้อนแรง กับรอบชุดว่ายน้ำ MI Thailand 2025

จังหวัดภูเก็ต สร้างความประทับใจอีกครั้งในฐานะเจ้าภาพจัดงานในค่ำคืนวันที่ 26 กรกฎาคม ร้อนแรงสะเทือนชายหาดแทนบีชคลับ กับรอบชุดว่ายน้ำ (Swimsuit Competition) ของหนุ่มๆ MI Thailand 2025 ทั้ง 30 คน ในธีม SAND AND FIRE ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่แฟนๆ ต่างเฝ้ารอ ท่ามกลางบรรยากาศสุดร้อนแรงและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของภูเก็ตในการสร้างสีสันและยกระดับการจัดประกวดในเวทีระดับประเทศ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในบรรยากาศริมทะเลสุดพิเศษที่หาดกะรน พร้อมการแสดง แสง สี เสียง ที่ช่วยเพิ่มความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงานอย่างเต็มที่ภายในงานยังมีการประกาศรางวัลพิเศษ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล BEST BEACH BODY จะได้รับเงิน รางวัล 10,000 บาท สนับสนุนเงินรางวัลโดย ร้านอาหารตู้กับข้าว ได้แก่ MI09 ไอซ์ นิธิภัทร สาริกานันท์รางวัล BELOVED BEACH BOY ซึ่งเป็นการโหวตจากทุกคนที่อยู่ที่นี่ รวมถึงผู้ที่ โหวตผ่านทาง Line Official @teamphuketshop โดยจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท สนับสนุนเงินรางวัล โดยร้านอาหารตู้กับข้าว ได้แก่ MI26 สก๊อต คณพล ตรีทรงเกียรติ์รางวัล BEST IN SWIMSUIT โดยจะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท สนับสนุนเงิน รางวัลโดย Tann Beach Club ได้แก่ MI27 บีม อัครวิทย์ ด้วงพริ้มติดตามรอบ Preliminary ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2568 ณ โรงแรม Phuket Graceland Resort and spa ที่จะเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนสำคัญ ก่อนเข้าสู่รอบตัดสินของ MI Thailand 2025 อย่างเป็นทางการ#tannbeachclub#MiThailand2025#MisterinternationalThailand#Misterinternational#DriveToYourDream#PhuketWelcome2025#MiThailandInPhuket2025