(คลิป) ชาวเน็ตแห่ชื่นชม! กู้ภัยโคราชโชว์สกิลร้องเพลงกล่อมผู้ป่วยจิตคลุ้มคลั่ง จนอาการสงบขณะนำส่ง รพ.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา -ชาวเน็ตแห่ชื่นชมกู้ภัยโคราชโชว์สกิลร้องเพลงกล่อมผู้ป่วยจิตเวชคลุ้มคลั่งจนอาการสงบระหว่างนำส่ง รพ. ขณะผู้ป่วยร่วมร้องเพลงไปยิ้มไปอย่างมีความสุข ทำให้การส่งตัวผู้ป่วยไปรักษายัง รพ.ราบรื่นตลอดเส้นทาง
วันนี้ (27 ส.ค. 68) เพจเฟซบุ๊ก “ทีมข่าว-ภาพ อำเภอสีคิ้ว” และผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เสกสันต์ ทูลมาลา” ได้โพสต์คลิปภาพน่ารักๆ ของทีมอาสากู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา จุดสีคิ้ว ขณะออกไปรับผู้ป่วยจิตเวชนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.00 น. ชาวบ้านบ้านเลิศนิมิต ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา แจ้งว่าผู้ป่วยจิตเวชรายนี้ได้อาละวาดคลุ้มคลั่งในช่วงกลางคืนจนครอบครัวไม่สามารถจะดูแลควบคุมให้สงบลงได้ จึงแจ้งกู้ภัยฮุก 31 นครราชสีมา จุดสีคิ้ว ให้มาช่วยเหลือ เพราะเกรงจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้น ซึ่งกว่าจะนำตัวผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลนำตัวส่งไปรักษาที่ รพ.จิตเวชฯ ได้ก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมเจรจากันนานพอสมควร จนเมื่ออาการเริ่มสงบจึงนำตัวขึ้นรถพยาบาลให้นอนบนเปลผูกเชือกมัดแขนขาเอาไว้ไม่ให้ผู้ป่วยดิ้น
ระหว่างที่นำส่งตัวไปโรงพยาบาลนั้น ผู้ป่วยรายนี้จู่ๆ เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกรอบ เอะอะโวยวายเสียงดังลั่นรถ ทางอาสากู้ภัยฯ ต่างมองหน้ากันไปมาเพื่อจะหาวิธีทำให้ผู้ป่วยสงบลง เพราะระยะทางยังเหลืออีกค่อนข้างไกลกว่าจะถึงโรงพยาบาล จนในที่สุดกู้ภัยรายหนึ่งได้ปิ๊งไอเดียทดลองร้องเพลงกล่อมโชว์สกิลนักร้องให้ผู้ป่วยฟัง โดยมีเพื่อนๆ กู้ภัยที่มาด้วยกันก็ช่วยร้องเพลงด้วย จนผู้ป่วยอาการเริ่มสงบลงอีกครั้ง
แต่ก็ยังไม่ค่อยจะถูกใจบทเพลงที่กู้ภัยร้องให้ฟัง จึงขอกู้ภัยฯ ร้องเพลงที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งกู้ภัยฯ ก็ร้องเพลงนั้นไม่ค่อยได้ จึงต่อรองกับผู้ป่วยให้ร้องอีกเพลง ก่อนจะให้สัญญาณนับ หนึ่ง สอง สาม จากนั้นผู้ป่วยก็เป็นต้นเสียงร้องนำด้วยเสียงอันดัง ทำเอากู้ภัยทุกคนต่างยิ้มและปรบมือร้องเพลงคลอไปด้วย ในขณะที่ตัวผู้ป่วยเอง อาการก็สงบลง ร้องเพลงไปยิ้มไปอย่างมีความสุข ทำให้การส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาในครั้งนี้ราบรื่นตลอดเส้นทาง
หลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวโซเชียลฯ ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น มีทั้งหยอกแบบขำๆ และชื่นชมทีมกู้ภัยฯ ที่สามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์จริงๆ เช่น “เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆ” , “ดีสุดยอดค่ะ เอาวิกฤตเป็นโอกาสทำงานจะได้ไม่เครียด” , “สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ 555” , “กู้ภัยหัวใจหล่อมาก!” , “ฮุก 31โคราช รับมือคนป่วยได้ทุกกรณี เชื่อเราเถอะ”