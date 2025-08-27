ตำรวจแม่สายสกัดจับคาถนนพหลโยธิน หนุ่มเมียนมาควบกระบะขนยา 1.6 ล้านเม็ดเข้าไทย

เชียงราย –ตำรวจแม่สาย จับคาถนนพหลโยธิน..ไอ้หนุ่มพม่าควบกระบะขนยาบ้า 8 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 1,600,000 เม็ด มุ่งหน้าเข้าจุดพักยานรกในตัวเมืองเชียงรายกลางดึก รอคนรับช่วงลำเลียงต่อ
หลังจาก พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.เทคนิค จันสี ผกก.สภ.แม่สาย พร้อมชุดสืบสวน สภ.แม่สาย สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาบ้าจำนวนมากจากชายแดนแม่สายเข้าสู่ชั้นในของประเทศ ผ่านถนนพหลโยธินซึ่งเป็นถนนสายหลักเชื่อมสู่ภาคกลาง-กทม. ได้สั่งการเจ้าหน้าที่จึงได้เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหว
ต่อมา เวลาประมาณ 21.00 น.วันที่ 27 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ คันหนึ่งจอดอยู่ริมถนนพหลโยธิน พื้นที่บ้านห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย เขตติดต่อกับ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จึงได้แสดงตัวเข้าไปตรวจค้นพบนายลีซัง (ทราบชื่อภายหลัง)ชาวเมียนมา อายุ 33 ปี อยู่ภายในรถ
เมื่อขอตรวจค้นอย่างละเอียด ก็พบที่เบาะนั่งหลังมีกระสอบวางอยู่ 8 กระสอบใหญ่ ตรวจสอบภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าเอาไว้กระสอบละกว่า 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 1,600,000 เม็ด จึงได้จับกุมตัวนายลีซังเอาไว้
สอบถามเบื้องต้นนายลีซังให้การรับสารภาพอ้างว่าตัวเองเป็นเพียงคนรับจ้างขนยาเสพติดดังกล่าวต่อมาจากคนอื่น และจะนำไปส่งให้อีกคนที่จะรับช่วงต่อ
ล่าสุดวันนี้(28 ส.ค.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้ควบคุมตัวนายลิซัง พร้อมของกลางรถยนต์กระบะ และยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวนกว่า 1.6 ล้านเม็ด สอบสวนขยายผล-ดำเนินคดีตามกฎหมาย