ตม.จันทบุรี​ปล่อยแล้ว 5 คนไทย พยายามลักลอบข้ามแดนทำงานเว็บพนันออนไลน์ที่เขมรพร้อมผู้นำพาอีก 2 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จันทบุรี- ตม.จันทบุรี  ปล่อยตัว 5 คนไทยเตรียมลอบข้ามแดนไปทำงานเว็บพนันออนไลน์ในกัมพูชา พร้อมผู้นำพาอีก 2 รายแล้ว แจงยังกระทำผิดไม่สำเร็จ สอบสวนไม่พบความผิดปกติซ้ำไม่มีประวัติทางคดี

จากกรณีที่เมื่อเวลา 06.00น.วันนี้ (23 ส.ค.) กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยชุดเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ร้อย.ทพ.นย.541 ฐานปฏิบัติการแยกมะขามคู่ และฐานปฏิบัติการน้ำทรัพย์ รวมทั้ง ตม.จันทบุรี ได้ร่วมกันควบคุมตัวคนไทย 5คน และผู้นนำพาอีก 2 คนขณะเตรียมลักลอบข้ามแดนบริเวณบ้านมะรุม  ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน

 ซึ่งทั้งหมดสารภาพว่าต้องการไปทำงานเว็บพนันออนไลน์​ในประเทศกัมพูชา โดยยอมจ่ายค่าจ้างให้ผู้นำพาหัวละ 1,500 บาท และเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าฝั่งกัมพูชาอีกคนละ 3,500 บาทนั้น


ล่าสุดเมื่อเวลา 18.00น.ที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมือง​จันทบุรี​ ได้ปล่อยตัวคนไทยทั้ง 5 รายและผู้นำพาอีก 2 รายแล้ว เนื่องจากทั้งหมดให้กรรรับสารภาพตรงกันว่ามีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานออนไลน์ในบ่อนคาสิโนประเทศกัมพูชาเท่านั้น 

และยังไม่พบทั้งหมดรวมผู้นำพาไม่มีหมายจับอยู่ในระบบ จึงดำเนินการบันทึกประวัติก่อนปล่อยตัว เนื่องจากการกระทำผิดยังไม่สำเร็จ 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงเข้มงวดมาตรการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนอย่างจริงจังต่อไป


