ชาวเขมรแฉเอง รัฐบาลบ้านเกิดไม่เหลียวแลจนต้องดิ้นรนลอบเข้าไทยเป็นรอบที่ 2

สระแก้ว- ชาวเขมรแฉเอง รัฐบาลบ้านเกิดไม่เหลียวแลหลอกกลับประเทศ ไร้ทั้งงาน ไร้ทั้งเงิน ไม่มีอาหารกิน จนต้องดิ้นรนลอบเข้าไทยเป็นรอบที่ 2 แต่ไม่รอดถูกจับดำเนินคดี
เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ ( 15 ส.ค.) กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และกองร้อยทหารพรานที่ 1206 ได้คุมตัวชายต้องสงสัยขณะกำลังเดินลัดเลาะตามเส้นทางธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นที่ไร่อ้อยและแหล่งเกษตรกรรมบริเวณบ้านกุดหิน ม. 4 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังพลออกลาดตระเวนและตั้งจุดเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
จากการตรวจสอบพบเป็นชาวเขมร ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ทราบชื่อภ คือ นายเมา ดำ อายุ 34 ปี ที่ให้การว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมตัวผลักดันกลับประเทศมาแล้วครั้งหนึ่งที่บริเวณด่านพรมแดนถาวรคลองลึก–ปอยเปต เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา
โดย นายเมา ดำ อ้างว่าตนเองตกงาน ไม่มีรายได้และไม่มีอาหารกินประทังชีวิต และไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาลกัมพูชา จนต้องตัดสินใจลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งเพื่อหางานทำ แม้จะทราบดีว่าทางการไทยเพิ่มมาตรการป้องกันและตรวจตราอย่างเข้มงวด
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย